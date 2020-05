Jeden na jednoho: buldok Puršl, domácí jistota a nevybraná stavebka

Jenže tři v NBL dobře etablovaní mladíci vzali osud základního kola pevně do svých rukou.

Spanilou jízdu na ostravském Tatranu předvedl brněnský kapitán Jan Kozina. Nejmenší z postupující trojice se dokázala perfektně vyrovnat se svým výškovým handicapem a padl až v posledním souboji s Radkem Pumprlou, když už měl postup dávno jistý. Navíc i prohra 4:5 mu stačila k celkovému prvenství.



„My se s Radkem Pumprlou známe dobře ještě z Brna, tam nebylo co odkrývat, ani skrývat. Rozhodně jsme do toho ale šli oba naplno, protože jsme se před zápasem shodli, že jít do toho na půl plynu, ještě by hrozilo nějaké zranění. Někde v hlavě už nicméně bylo, že postup máme oba zajištěný,“ přiznal po skončení turnaje jeho vítěz.

Kozina položil základ k vítězství hned ve svém druhém zápase. Proti favorizovaném Šimonovi Puršlovi poprvé naplno rozbalil svou defenzivní zbraň. Svitavský pivot byl při svých nájezdech a otočce ke koši prakticky zbaven kouzla a jen těžko hledal recept na překonání o 23 centimetrů menšího rozehrávače. Tady se začalo rodit překvapivé prvenství.

„Doporučil jsem všem z našeho týmu, ať si vyberou stavebka, ale mysleli si, že si dělám srandu a nevybrali je,“ směje se Kozina, že brněnští spoluhráči svého kapitána neposlechli. Pak ale přejde na seriózní tón: „Zase bych to tak nepřeháněl. Věřil jsem, že se budu rvát o postup, ale na první místo jsem to neviděl. Čekal jsem, že vyhraje Šimon Puršl.“

Skvěle procházel turnajem i domácí Radek Pumprla. Také on vsadil na defenzivní preciznost. Své by o tom mohl vyprávět prakticky každý jeho soupeř. Nestačil pouze na Puršla, a to navíc tím nejtěsnějším možným rozdílem. Stačilo, aby v posledním zápase inkasoval o bod míň a mohl to být on, kdo by se radoval z prvenství.

Nejvíce namále měl Puršl. Ten vstupoval do pondělního podvečera jako největší favorit. Jenže už první zápas proti pardubickému Tomáši Tkadlecovi ukázal, že to nebude mít jednoduché. Pak přišla už zmiňovaná porážka od Koziny a tlak v dalších zápasech na bezchybný výkon. Puršl si se svým osudem pohrával. Jeho vstupy do utkání se rozhodně nedají popsat jako povedené.

Jenže svitavský hromotluk se stal mistrem obratů. Celkem ve třech zápasech odvracel mečbol soupeře. Dvakrát už dokonce prohrával 2:4, ale vždy se dokázal zkoncentrovat a dotáhnout zápas ke zdárnému konci. Především utkání s Pumprlou mu v konečném důsledku dodalo potřebný klid.

Znamená to, že v regionálním finále bude mít hned trojice klubů dvojí zastoupení. Nadále už naopak nebudou v soutěži pokračovat hráči BK Opava.