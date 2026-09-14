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Konečně světovou jedničkou. Za sedmero vrcholy čekala na Stewartovou koruna

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  12:17
Americká basketbalistka Breanna Stewartová oslavuje berlínské světové zlato.

Americká basketbalistka Breanna Stewartová oslavuje berlínské světové zlato. | foto: Maryam MajdReuters

Breanna Stewartová přebírá coby americká kapitánka trofej pro mistryně světa...
Americké basketbalistky Breanna Stewartová (vlevo) a Paige Bueckersová...
Americké basketbalistky Breanna Stewartová (vlevo) a Chelsea Grayová oslavují...
Americká basketbalistka Breanna Stewartová zakončuje na koš během finále...
23 fotografií
Zlata má jak Fort Knox, ale teprve teď, ve dvaatřiceti letech, dostala pomyslnou korunu. Breanna Stewartová právě dovedla americké basketbalistky k triumfu na mistrovství světa v Berlíně a vyslechla si sladká slůvka: „Stewie, ty jsi nej. Jsi tváří naší hry. Tohle je tvoje éra.“

Po vítězství nad Francií 97:79 v nedělním finále slaví Američanky páté zlato za sebou a celkově dvanácté z 20 světových šampionátů. Vytáhlá Stewartová byla nejspolehlivější členkou týmu.

Opora New York Liberty v rámci WNBA získala jako první v historii podruhé na MS cenu pro nejužitečnější hráčku a se čtyřmi zlatými medailemi vyrovnala krajanku Sue Birdovou. Trenérka amerického výběru Kara Lawsonová o Stewartové řekla agentuře AP, že je tváří amerického basketbalu.

„Když se ohlédnete za posledních patnáct let, vybaví se vám Stewie. Máme obrovské štěstí, že můžeme být součástí její éry,“ uvedla Lawsonová.

Stewartová byla MVP na mistrovství světa také v roce 2018. Má i tři olympijská zlata a cenu pro nejužitečnější hráčku z Tokia v roce 2021.

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Na šampionátu v Berlíně, její sedmé vrcholné akci, měla Stewartová zápasové průměry 12,8 bodu, 7,3 doskoku a 2,8 asistence. Úspěšnost střelby z pole si udržela na 55,3 procenta. Ve finále zaznamenala double double díky 22 bodům a 10 doskokům.

„Zakládám si na tom, že podávám trvale skvělé výkony. Projevuje se to ve velkých i malých okamžicích, i ve všem mezi tím. Mám v sebe sama až neuvěřitelnou důvěru,“ řekla Stewartová, jež má také tři triumfy ve WNBA, další tři v Eurolize a čtyři v americkém univerzitním šampionátu – za čtyři odstudované sezony na UConnu. Čtyřikrát byla vyhlášena nejlepší hráčkou NCAA Final Four.

Stala se tak mostem mezi dvěma generacemi amerických hvězd, tu první reprezentovaly Birdová, Diana Taurasiová nebo Maya Mooreová, tu druhou Caitlin Clarková, Paige Bueckersová nebo Angel Reeseová.

„Stewie pro nás byla během celého procesu úžasnou vůdčí osobností. Stewie je rozená vítězka. To je celá ona. Nedělá nic jiného, než že vyhrává. Zažila už spoustu takových okamžiků, a když máte v týmu někoho takového, dodává vám to velký pocit jistoty,“ uvedla Clarková, která na mistrovství světa debutovala.

Cesta Breanny Stewartové berlínským turnajem:

Roli vůdčí osobnosti prokázala Stewartová po těsném souboji v základní skupině proti Itálii, v němž Američanky musely v závěru otáčet vývoj a vyhrály o tři body (55:52). Clarková připomněla její proslov v posilovně.

„Chci jen, abyste věděli, jak to chodí. Nenechte se tím rozhodit. Prostě to tak je. Zápasy budou vyrovnané. To ale neznamená, že byste se měly cítit jakkoli poraženě,“ tlumočila Clarková slova Stewartové. „Myslím, že to bylo přesně to, co jsme potřebovaly slyšet. Nenechte se tím rozhodit. Ty zápasy budou náročné,“ vzpomínala Clarková.

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