Hvězda za veterána. Boston přeťal duo, které mu zařídilo titul. Brown se stěhuje

Devětadvacetiletý Brown v Bostonu strávil deset sezon, za jiný tým v NBA nehrál. V uplynulém ročníku v průměru na zápas zaznamenal 28,7 bodů, 6,9 doskoků a 5,1 asistencí.
Během svého desetiletého působení nasbíral nejvíce vítězných zápasů – počítána utkání v základní části i play off – ze všech basketbalistů v NBA. Rozpadá se tak úderné duo Brown a Jayson Tatum, které dovedlo v roce 2024 Boston k titulu po 16 letech.
Šestatřicetiletý George v posledních dvou sezonách ve Philadelphii strádal. Výrazně spadly jeho střelecké průměry, a tak zatím nedostal svoji desátou pozvánku na utkání hvězd.
Philadelphia kromě kromě něj posílá Bostonu dva výběry v prvním kole draftu a dva v druhém.