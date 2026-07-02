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Hvězda za veterána. Boston přeťal duo, které mu zařídilo titul. Brown se stěhuje

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  8:00
Jaylen Brown z Boston Celtics střílí na koš Philadelphia 76ers, brání ho Paul...

Jaylen Brown z Boston Celtics střílí na koš Philadelphia 76ers, brání ho Paul George. | foto: Eric HartlineReuters

Quentin Grimes (vlevo) z Philadelphia 76ers a Jaylen Brown z Boston Celtics...
Jaylen Brown (vlevo) z Boston Celtics atakuje koš Oklahoma City Thunder, brání...
Jaylen Brown (7) z Boston Celtics slaví v zápase s Oklahoma City Thunder.
Jaylen Brown (7) z Boston Celtics útočí v zápase s Oklahoma City Thunder, brání...
30 fotografií
Nejlepší hráč finále NBA v roce 2024 Jaylen Brown se stěhuje z Bostonu do Philadelphie. Podle zámořských médií za něj Celtics získali veterána Paula George a čtyři volby v draftu.

Devětadvacetiletý Brown v Bostonu strávil deset sezon, za jiný tým v NBA nehrál. V uplynulém ročníku v průměru na zápas zaznamenal 28,7 bodů, 6,9 doskoků a 5,1 asistencí.

Během svého desetiletého působení nasbíral nejvíce vítězných zápasů – počítána utkání v základní části i play off – ze všech basketbalistů v NBA. Rozpadá se tak úderné duo Brown a Jayson Tatum, které dovedlo v roce 2024 Boston k titulu po 16 letech.

Šestatřicetiletý George v posledních dvou sezonách ve Philadelphii strádal. Výrazně spadly jeho střelecké průměry, a tak zatím nedostal svoji desátou pozvánku na utkání hvězd.

Philadelphia kromě kromě něj posílá Bostonu dva výběry v prvním kole draftu a dva v druhém.

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