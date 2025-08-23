„Jsem velmi rád, že takto perspektivního hráče z top školy, jakou bezesporu Maryland je, se nám podařilo získat do našeho týmu. Věřím tomu, že společně s Tomášem vytvoří jednu z nejlepších rozehrávačských dvojic v lize,“ nadhodil trenér Tomáš Reimer; Young je náhradou za Ondřeje Šišku, který nabídku k pokračování angažmá nepřijal.
Hráč vysoký 198 cm, který se chystá na první angažmá v Evropě, jej hodně zaujal. „Svou atletičností a rychlostí bude zlobit nejednu obranu,“ řekl o rodákovi z Dallasu, který měl v poslední sezoně úspěšnost střelby z pole i z trojkové čáry necelých 40 procent.
Sluneta už má tým pro novou sezonu hotový. „Jayhlon je poslední dílek do naší letošní skládačky. Teď už nás čeká jen ten nejtěžší úkol, uspořádat naši sestavu tak, abychom pokračovali v úspěšných sezonách, které Ústí v posledních letech zažívá,“ nechce Reimer slevovat z cílů. „Je to pro nás pro všechny velká motivace a výzva.“
Američany má Sluneta čtyři, kromě Younga i pivota Sha’markuse Kennedyho, rozehrávače či křídlo Nicka Johnsona a křídlo Jordana Glovera.
Žlutý dres budou oblékat také dvě české posily, pivot Adam Pecháček z Děčína a Filip Kábrt z GBA Jindřichův Hradec. S nimi stávající hráči kapitán Ladislav Pecka, Tomáš Vyoral, David Žikla, Josef Potoček a Petr Krupka.