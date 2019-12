Mistr Double - Double je zpět. A basketbalisté Olomoucka slaví

K vítězství 104:61 přispěl Douglas třiceti body a přidal třináct doskoků. „Jeho přítomnost na hřišti pomáhá celému týmu. Nejde jen o statistiky. Přináší na palubovku velkou energii, strhne a současně uklidní ostatní hráče. V tom je nesmírně cenný a jsme hodně rádi, že už může hrát,“ pochvaloval si kouč BK Olomoucko Predrag Benáček.

Podle něj snadné vítězství přinesla dobrá hra obrany. „Soupeře jsme k ničemu nepustili. Dokázali jsme získávat odražené míče, to bylo důležité. A v útoku se dařilo Kouřilovi s Morganem. Dařilo se jim rozebrat obranu Ústí a pak najít volné spoluhráče,“ cenil si příspěvku jednotlivců Benáček.

Hlavní hvězdou byl však Douglas. S jeho pomocí domácí vedli celý zápas. Rozdíl ve skóre plynule narůstal. Po deseti minutách vedli Hanáci o sedm bodů, v poločase o šestnáct a po třetí čtvrtině už bylo za stavu 79:47 dávno rozhodnuto. Poslední dějství odstartoval Douglas smečí, přidal pár doskoků a poslední minuty si už vychutnával z lavičky.

„Cítil jsem se v pohodě a bylo to snad vidět. Jsem prostě zpátky,“ usmíval se nejužitečnější hráč minulé sezony, který kvůli zranění kolene musel vynechal osm zápasů. „Není to ještě úplně stoprocentní, ale cítím se dobře. Třicet bodů to potvrzuje,“ mrkl na statistiky na světelné tabuli po utkání americký basketbalista.

V první polovině základní části Ústí vyhrálo na domácí palubovce v prodloužení, tentokrát zcela propadlo. „Přitom nás určitě nepodcenilo. Nám se ale od začátku dařilo. Vážili jsme si míče, podařilo se pohlídat klíčové hráče soupeře, zapojili do utkání celou lavičku,“ hodnotil střetnutí kapitán Olomoucka Lukáš Palyza.

Se Slunetou těžká porážka hodně otřásla, hráči ani trenér nebyli schopni najít na souboji nic pozitivního. „Měli jsme několik výher v řadě, byli jako mistři světa. Teď spadneme zase zpátky na zem, třeba to pomůže. Byli jsme úplně trapní, na to musíme rychle zapomenout,“ nešetřil sebe ani spoluhráče Michal Šotnar, se třinácti body nejlepší střelec severočeského týmu.

Strohý byl rovněž zklamaný kouč Ústí Antonín Pištecký. „Musím soupeři pogratulovat k naprosto zaslouženému vítězství a současně se omluvit lidem a fanouškům, kteří nám drží palce. Domácí dominovali od začátku do konce. My jsme nebyli schopni nic předvést, nějak je zastavit. Říká se, že je někdy lepší mlčet, a toho využiji. Nechci používat silné výrazy.“

Olomoucko se po vítězství v tabulce posunulo právě před Ústí na páté místo a v dalším kole se na palubovce USK Praha pokusí prodloužit zatím krátkou sérii dvou výher. „Vysokoškoláci letos hrají dobře, mají sedm výher a jsou na tom podobně jako my. Pokud ovšem chceme stoupat tabulkou, potřebujeme zase vyhrát,“ velí Palyza.