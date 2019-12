Konečně! Olomoucko před duelem s Hradcem vítá zdravého Douglase

„Mohl nastoupit už před týdnem proti Nymburku. Chtěli jsme však protáhnout dobu jeho rekonvalescence a zapojení do tréninku. Věříme, že teď už bude v pořádku až do konce sezony,“ potvrdil Douglasův návrat sportovní manažer BK Olomoucko Michal Pekárek.

Hvězda hanáckého výběru měla problém s kolenem. Už v průběhu přípravy si stěžoval na bolesti chrupavky, po čtvrtém ostrém startu si musel dát pauzu. „Dostal se mu do toho zánět, koleno se muselo vyléčit. Ale nebyl to až tak závažný problém, který by hráče připravil o sezonu a my jsme museli hledat náhradu. Léčba proběhla podle plánu, snad už se nám budou zdravotní potíže vyhýbat,“ věří Pekárek.

Olomoucko zatím odehrálo dvanáct zápasů, polovinu basketbalisté vyhráli a v tabulce Kooperativa NBL jim patří šesté místo. V Hradci Králové se pokusí odpíchnout k postupu do vyšších pater. „Soupeř je pod námi, zatím má pouze tři výhry. To nás ale nesmí ukolébat. V domácím prostředí je nepříjemný, v sestavě má hned několik dvouciferných střelců. Budeme muset všechny ubránit,“ uvědomuje si trenér BK Olomoucko Predrag Benáček.

„Ve druhé polovině základní části nebude žádné utkání jednoduché. Celá řada týmů bojuje o postup do nadstavbové skupiny A1. Do té se chceme dostat, proto zkrátka musíme vyhrávat,“ dodává kouč Hanáků.