Douglas zůstává. Olomoucko udrželo nejlepšího basketbalistu ligy

Americká opora Hanáků odolala nabídkám z Itálie, Francie, Belgie nebo Řecka a dohodla se s klubem na roční smlouvě.



„Minulá sezona se mi osobně povedla. Zůstávám, protože mám pocit, že jsem v Olomoucku ještě nedokončil svoji práci,“ prohlásil Douglas.

Bronzový medailista v minulého ročníku Kooperativa NBL prakticky posílil kádr přes udržení jedné z největších hvězd. Douglas má za sebou hvězdné měsíce. V ročníku jako jediný hráč ligy se střeleckým průměrem dostal přes dvacet bodů. Ve dvaačtyřiceti zápasech dal v průměru 20,5 bodu. Douglas byl nejlepší také z pohledu celkové užitečnosti s rankingem 27,12. Navíc skvěle zapadl do týmu.

„Dobře si rozumíme a na hřišti se skvěle doplňujeme. Javonte je jedním z mála Američanů a vůbec cizinců za mou kariéru, který má nejen skvělé basketbalové dovednosti, ale i charakterové vlastnosti. Je to usměvavý člověk, který má rád srandu a rozumí si se všemi v kabině,“ přiblížil svého spoluhráče kapitán Olomoucka Lukáš Palyza. „Jediná rivalita je mezi námi na tréninku a ta tam být musí,“ dodal český reprezentant.



Podpisu smlouvy předcházela řada jednání mezi klubem, hráčem a jeho manažerem. Po několika týdnech se všechny strany dokázaly dohodnout, což potěšilo také trenéra Predraga Benáčka, který také v Olomoucku zůstává.

„O možnosti, že by u nás Javone zůstal i v další sezoně, jsme se s hráčem i jeho manažerem bavili už na konci soutěžního ročníku. Náš zájem byl pochopitelný. Výborně zapadl do týmu, současně je to skvělý basketbalista,“ uvedl Benáček. „Máme radost, že Douglas zůstává. Je to dobře pro náš tým i celou ligu. Na takové hráče je radost se dívat,“ míní kouč BK Olomoucko.