Hraju v NBA a jsem gay. Zemřel hráč, který prolomil stigma. Děkovala mu i Navrátilová

Markéta Plšková
  13:40
Jako vzpomínku na mladého kluka, kterého v roce 1998 zavraždili dva muži kvůli jeho sexuální orientaci, si na dres vybral číslo 98. Sám basketbalista Jason Collins se v roce 2013 stal prvním sportovcem v jednom ze čtyř hlavních severoamerických kolektivních odvětví, který oznámil, že je gay. V úterý po osmi měsících boje s agresivním nádorem mozku ve 47 letech zemřel.
Jason Collins v dresu Brooklyn Nets

Jason Collins v dresu Brooklyn Nets | foto: AP

Jason Collins jako asistent trenéra v Brooklynu
Bývalý basketbalista Jason Collins.
Bývalí basketbalisté Jarron Collins (vpravo) a Jason Collins na sjezdu...
Jason Collins z Brooklynu děkuje spoluhráči za přihrávku.
Ve slavné NBA Collins odehrál za šest různých týmů 13 sezon, většinu z více než 800 utkání si připsal za New Jersey. Kariéru ukončil v roce 2014, loni v září oznámil, že se léčí s nádorem mozku. V prosinci jeho rodina napsala, že nemoc přerostla v agresivní formu glioblastom.

„Dopad a vliv Jasona Collinse dalece přesahovaly basketbal, protože pomohl učinit NBA, WNBA i širší sportovní komunitu inkluzivnější a otevřenější pro budoucí generace,“ uvedl v úterý komisař NBA Adam Silver. „Jason nebude připomínán jen jako člověk, který boural bariéry, ale také pro svou laskavost a lidskost, které definovaly jeho život a dotkly se tolika lidí.“

Zvlášť jeho coming out v roce 2013 mnohým pomohl. I při své nemoci si na něj Collins vzpomněl. Když minulý rok svou diagnózu oznamoval, přirovnal to právě k „rozhodnutí veřejně mluvit o své homosexualitě“. „Následující roky byly ty nejlepší v mém životě,“ popisoval.

„Váš život je mnohem lepší, když vystupujete jako své pravé já, bez strachu být sami sebou na veřejnosti i v soukromí. Tohle jsem já. Tohle je to, s čím bojuji.“

Svou kariéru začal rodák z Kalifornie na univerzitní úrovni na Stanfordu. Nejvíce ho však ovlivnilo angažmá v týmu New Jersey Nets, kde začínal a také skončil svou profesionální dráhu. „Pomohl definovat celou jednu éru našeho týmu a sehrál v něm důležitou roli,“ napsal klub, který dnes sídlí v Brooklynu, po jeho smrti.

„Ti, kteří byli s Jasonem každý den, ho znali nejen jako soutěživého hráče, ale také jako laskavého a přemýšlivého člověka, který spojoval lidi. Jeho dopad daleko přesahoval palubovku a jeho odvaha a autenticita pomohly posunout hru i svět kupředu.“

Bývalý basketbalista Jason Collins v roce 2026.

Jeho pozitivní vliv na vnímání hnutí LGBTQ+ odstartovala v dubnu 2013 esej v magazínu Sports Illustrated, jež začínala slovy: „Jsem čtyřiatřicetiletý pivot NBA. Jsem černoch a jsem gay.“ V té době byl ještě ve Washingtonu, kde mezi jeho spoluhráče patřil i český basketbalista Jan Veselý.

Po sezoně se ale Collins ocitl bez angažmá a bylo otázkou, zda si ho ještě některý z týmů v Severní Americe vybere. Protože třeba manželství pro stejnopohlavní páry je ve Spojených státech legální až od roku 2015.

Pár urážek si Collins vyslechl, basketbalový analytik stanice ESPN Chris Broussard řekl, že s jeho křesťanskou vírou nemůže otevřeně žít jako gay. „Tohle je celé o toleranci a přijetí,“ opanoval urostlý basketbalista. „Amerika je nejlepší země na světě, protože všichni máme právo na své názory a přesvědčení, ale nemusíme spolu souhlasit.“

Nakonec se defenzivnímu specialistovi ozvali z Nets, podpis smlouvy byl podle deníku New York Times tou „možná nejsledovanější a nejvíce analyzovanou desetidenní smlouvou v historii basketbalu“.

Také tržby za jeho dres byly rekordní. Ne LeBron James nebo Kevin Durant, ale právě Collinsovo číslo 98 bylo nejžádanějším suvenýrem té doby. Fanoušci chtěli zkušenému veteránovi vyjádřit podporu.

Volba čísla 98 nebyla náhodná – k jeho výběru přivedl Collinse podle jeho slov „nechvalně známý homofobní zločin z nenávisti“. V roce 1998 byl kvůli sexuální orientaci v pouhých 21 letech brutálně zavražděn Matthew Shepard z University of Wyoming.

A právě na jeho počest si Collins dres zvolil. „Toto číslo je vzkaz mně samému, mé rodině a přátelům,“ oznámil.

Nikdy nepatřil mezi největší hvězdy slavné NBA, jeho příběh měl však obrovský význam. Minulý týden dokonce obdržel lidskoprávní ocenění Bill Walton Global Champion Award.

Dříve získal uznání třeba od Kobeho Bryanta, bývalého prezidenta Baracka Obamy a jeho ženy Michelle či Billa Clintona. Jeho krok chválila i bývalá tenistka Martina Navrátilová, která ho označila za „člověka, který změnil hru pro týmové sporty“, kde podle ní ještě stále přetrvávala homofobie.

Collins byl zkrátka kromě sportovce i velkou osobností.

