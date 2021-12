Společný týden v reprezentaci zkazily bratrům Bohačíkům prohry

„Ten reprezentační blok jsem si moc užil, ale jsou tam ty dvě kaňky, že se nám nepodařilo vyhrát. Přál jsem si nejméně jedno vítězství. Kdyby se povedlo, byl by to fantastický týden,“ řekl Petr Bohačík.

Národní tým v úvodních dvou duelech kvalifikace mistrovství světa podlehl v Bosně a Hercegovině 90:97 a v pondělí v Opavě Litvě 66:74.

„Ale i tak mi to krásně zpestřilo tuto fázi kariéry. Trenérům děkuji za důvěru, že si na mě vzpomněli,“ dodal šestatřicetiletý pivot Bohačík.

O sedm let mladší bratr ho chválil.

„Neměl to vůbec jednoduché, rvát se s těmi litevskými chasníky. Ale odvedl skvělou práci. Spíše mám pocit, že jsme nedoskočili moc balonů z křídel. Ti naši dlouzí se tam perou, ale my další ty míče moc nesbíráme. To byla chyba,“ uvedl křídelník Jaromír Bohačík. „Každopádně na to, že si zahraji s bráchou, jsem se moc těšil a jsem rád, že to vyšlo.“

Několikrát byli na hřišti i společně. Rozuměli si?

„Co si vybavuji, tak v závěru ne,“ usmál se Petr Bohačík. „Byla tam situace, kdy jsme přišli o balon. Ale předtím nám to šlo. Není to ale tak, že když máme stejnou krev, tak si budeme při hře rozumět. Jsou dané signály a máme pravidla, kam chodit, takže je jedno, jestli to hrajeme s bráchou, Šířou (Šiřinou), nebo kýmkoliv. Není řečeno, že když jsme rodina, tak nám to půjde poslepu.“

Rovněž si pochvaloval, že měli možnost zahrát si spolu. „Byli jsme s trenéry domluveni, že za těchto okolností, když chybělo tolik pivotů, pomůžu, co budu moci, a uvidíme, co bude dál. Ale s další reprezentační akcí už moc nepočítám,“ přiznal Petr Bohačík.

Těšilo ho, že v hledišti bylo i hodně příbuzných. „Měli to blízko, ta lokalita se přímo nabízela,“ uvedl pivot. „A pokud jde o mě, v Opavě jsem se narodil a dohrál tady minulou sezonu, hráli jsme finále, takže tím to pro mě bylo emotivnější, speciálnější. Chybělo mi jen vítězství.“

Nyní se reprezentanti vracejí do svých klubů, Jaromír Bohačík do Štrasburku a Petr do NH Ostrava, kterou v neděli čeká další ligový duel, a to v hale Olomoucka.