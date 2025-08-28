Jágr si zaletěl na Jokiče: Basket je fyzicky náročný! Nesmečuji, mám těžký zadek

Petr Bílek
  16:00
Když legenda zatouží vidět legendu… Jaromír Jágr spustil akci Kulový blesk, jen aby mohl pozorovat v akci Nikolu Jokiče. Hokejový génius si půjčil letadlo od majitele kladenského klubu, kde se i v třiapadesáti letech chystá na další extraligovou sezonu, a vyrazil za basketbalovým kouzelníkem. Do lotyšské Rigy, dějiště „české“ skupiny EuroBasketu, se vydal na otočku.

Jaromír Jágr na EuroBasketu při zápase Česka s Portugalskem. S ním bývalý kladenský útočník Eduards Tralmaks a přítelkyně Dominika Branišová. | foto:  CZ BASKETBALL/Václav Mudra

„Chtěl jsem Jokiče vidět naživo,“ svěřil se českým novinářům ještě na středečním zápase Česka s Portugalskem, který sledoval ze židle přímo u hřiště a jenž předcházel srbskému, tedy Jokičovu vystoupení. Favorit si pohrál s Estonci 98:64 a trojnásobný nejužitečnější hráč NBA si zapsal double double za 11 bodů a 10 doskoků.

Jágr musel návštěvu evropského šampionátu vtěsnat mezi nabitý kladenský program, i proto ani za Jokičem neplánoval zajít osobně. Ještě v úterý hrál přípravný zápas proti Liberci, ve čtvrtek s Rytíři odlétal na turné do Švýcarska.

„Nevěděl jsem, jak to udělat. Ovšem Tomáš Drastil, náš majitel, mi půjčil letadlo, takže jsem mohl ráno přiletět. A když jsem viděl, že hrajou i naši, tak jsem rád přišel,“ líčil nositel ikonického čísla 68. „Vstup na EuroBasket zařídil Lotyš Eddie Tralmaks, který hrál minulou sezonu u nás na Kladně. Takže si to nějak sedlo a jsem rád, že jsem tu mohl být.“

Upřímný Peterka: S 50 body se vyhrát nedá. Když teď sklopíme hlavy, končíme

Už po utkání s Portugalskem, které český tým ztratil 50:62, Jágr žasl. „Překvapilo mě, jak je to fyzické náročné, což není v televizi tak vidět, ale u palubovky ano. Vždy jsem říkal, že hokej není basketbal, ale to budu muset změnit. Pod košem jdou hráči do sebe. Nevím, jestli jak jsem starý, přijde mi všechno náročnější. Je zajímavé vidět basket z takové blízkosti.“

Jágr během svého působení v NHL navštívil i několik zápasů NBA, třeba v newyorské Madison Square Garden, a myslí si, že na evropském šampionátu je basketbal ještě náročnější. „Nejsem ale takový expert, i když se rád dívám na hráče, kteří hrajou jiným způsobem, třeba jako Jokič. Dokáže dát koš, dokáže rozehrát i doskočit. Prostě génius,“ vysekl Jágr poklonu třicetiletému pivotovi Denver Nuggets.

Příprava. Nikola Jokič se snaží zakončit, brání ho Martin Peterka (vpravo).

Pro hokejovou ikonu není basketbal neznámý ani z aktivní stránky, byť jen omezeně – zaujal ho hlavně jeden prvek sportu s oranžovým míčem.

„Byly časy, kde jsem byl dobrý střelec!“ pochlubil se. „Když jsem hrál v New Yorku za Rangers, v tréninkovém středisku jsme se potkávali s basketbalisty Knicks. A já po každém tréninku chodil střílet na koš,“ vykresloval Jágr svoji zkušenost s bezednými koši. „Mně se to líbilo, protože tam byla střelecká mašina, takže když hodíte míč do koše, spadne do ní a mašina vám zase přihraje. Já střelbu miloval. Hrát ale určitě ne, tam je běhání, což není můj koníček.“

A co smečování? Tím je nepolíbený. „Mám malý výskok a těžký zadek, nikdy se mi to nepovedlo. Já byl rád, že jsem se při výskoku dotknul síťky,“ usmíval se 189 cm vysoký Jágr, který dorazil i se svojí přítelkyní Dominikou Branišovou.

EuroBasket 2025: program, výsledky, kdy hrají čeští basketbalisté

Jeden z nejlepších hokejistů planety na vlastní oči viděl i možná nejlepšího basketbalistu všech dob, tedy Michaela Jordana.

„Já měl kdysi štěstí, že jsem byl vytrejdovaný do Washingtonu. Nebo – zase to nebylo takové štěstí, ale když už jsem byl ve Washingtonu, zrovna tam začal hrát Michael Jordan,“ zavzpomínal hokejový idol. „Takže jsem viděl spoustu zápasů toho nejlepšího. A tím, že jsme měli stejného majitele, byla šance s ním vždycky promluvit.“

