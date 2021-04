Před Francií mě varovali, uznává Bohačík. V Lize mistrů se mu vede líp

„Nymburk jsem si nepřál, takže jsem rád, že to takto dopadlo. Kdybychom se s ním potkali, byl by to pro mě velký zápas. Kvůli tomu, že jsem v něm ale strávil dlouhou dobu a mám zde hodně přátel, by to pro mě asi nebylo nejpříjemnější,“ řekl Bohačík v rozhovoru pro ČTK a Radiožurnál prostřednictvím své agentury PPGSport.



Sám se svěřil, že je s hráči českého mistra stejně jako s trenérem Orenem Amielem nadále v kontaktu. Přičemž tam, kde Středočeši nakonec ve čtvrtfinále narazí v Nižním Novgorodu 5. května na klub Pinar Karsiyaka z tureckého Izmiru, Štrasburk pro změnu vyzve o den později ve stejné fázi španělské Tenerife. Bohačík by se tak nejdříve mohl s Nymburkem potkat až v boji o medaile.

„Pořád je brzy hodnotit jejich sezonu, ale už jen to, že se opět dostali do Final 8, je velký úspěch. Projít do této fáze dvakrát za sebou je pro český tým něco úžasného,“ měl jasno.

Osmadvacetiletý basketbalista a jeden ze strůjců senzačního šestého místa na předloňském mistrovství světa ale také prožívá úspěšné období. Vedle průniku do vrcholové fáze Ligy mistrů a postupu Štrasburku na třetí místo ve francouzské lize se mu nedávno narodila dcera Bea.

„Tím, že manželka rodila v Česku, letěl jsem za ní z Francie a jsem rád, že jsem s ní mohl být u porodu. Zprvu jsem si sice nebyl jistý, jestli je to dobrá volba, ale těší mě, že jsem si to prožil. Taková událost mění celý život. Holky teď sice zůstanou pár týdnů v Česku, už se ale těším, až přijedou do Francie a obrátí mi život vzhůru nohama,“ usmál se Bohačík.

On sám má zatím ve francouzské lize odehranou teprve polovinu základní části. I proto ještě nechce své druhé zahraniční angažmá hodnotit. „Aklimatizace je ještě v procesu. Začátek nebyl snadný, protože jsem byl v novém prostředí, ale věřím, že už si zvykám. Doufám, že to nejlepší ještě předvedeme,“ uvedl Bohačík a přiznal, že ho i spoluhráči často hecují do učení francouzštiny. „Pár úvodních frází ovládám, ale nic dalšího jsem se ještě neučil,“ přiznal český reprezentant.

Nejsilnější stránku Štrasburku pro Final 8 pak vidí v dobře zdvojených postech a celkovém herním potenciálu. Bohačík má dosud v Lize mistrů průměr 9,9 bodu a 3,1 asistence na zápas, v domácí soutěži zaznamenává v průměru 6,8 bodu.

„Už před příchodem mě upozorňovali, že je francouzská liga velmi atletická, a na vlastní kůži jsem poznal, že to tak je. Kluci jsou strašně dobře fyzicky připravení a jsou silní i po individuální stránce. Jsem rád, že se mohu s takovými hráči měřit,“ řekl.

Vzhledem k tomu, že ale vrchol sezony teprve přichází, myšlenkou, co bude dál, se zatím nezaobírá. V týmu má zatím platný kontakt pouze na tuto sezonu. „Tohle zatím neřeším. Máme teprve polovinu sezony, konec je daleko a tyhle věci přijdou mnohem později,“ dodal Bohačík.