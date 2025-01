Tohle nám střelecky vyšlo, culil se Bohačík po zápase několika stovek

Bohačíkovi chyběla před zápasem jediná k hranici 100 trojek v Lize mistrů v kariéře a v zápase jich dal pět ze šesti pokusů.

„Asi to patří k mým lepším zápasům v Lize mistrů, protože mít takto dobrou úspěšnost je vždy výjimečné. Doufejme, že ještě pár takových zápasů bude. Dařilo se nám jako týmu, střelecky nám to opravdu vyšlo,“ řekl Bohačík. Za dva body dal tři ze čtyř střel a proměnil všechny čtyři trestné hody.

„V první půli naše obrana nebyla efektivní, ale vynahradili jsme si to v útoku. Stříleli jsme neuvěřitelně přesně. Ve druhé půli jsme pak přidali i obranu a vezeme si velmi důležitou venkovní výhru. Mám z toho velkou radost,“ uvedl Bohačík.

Nymburk navázal na základní skupinu, v které vyhrál pět ze šesti utkání. „Sám nevím, proč to dnes tak padalo. Bylo to dost útočné utkání. Pozítří na videu určitě uvidíme hodně klipů z naší obrany, ale podržel nás útok. Ten první poločas byl asi nejlepší, co jsme tady zatím měli. Ještě že tak, protože v obraně jsme nebyli efektivní. Domácí hráli velice chytře. My se ale díkybohu trefili zvenku. Já nemám dobrou paměť, takže nikoho asi nepřekvapí, že si nepamatuji střelecky lepší poločas,“ konstatoval Bohačík.

Ještě v úvodu poslední čtvrtiny domácí prohrávali jen o čtyři body, ale potom Nymburk dominoval. „Soupeř měl užší rotaci a náš plán je o tom soupeře po celý zápas unavovat. A to se dnes vyplatilo. Soupeř odešel fyzicky, dnes se ukázalo naplno, jak je ta naše obrana efektivní,“ podotkl.

Nymburk měl díky přímému postupu v soutěži více než měsíční pauzu. Szombathely hrálo play in a postoupilo minulý týden po výhře 2:1 na zápasy nad izraelským Maccabi Ironi Ramat Gan.

„Ta měsíční pauza nám spíše pomohla. Všichni jsme sem přijeli natěšení, což se promítlo i do výkonu. Doufejme, že na to budeme schopni navázat v Praze proti Murcii. Nepochybuji o tom, že po takovém výkonu a proti takovému soupeři si fanoušci najdou cestu do haly sami. My se na to hrozně těšíme, fanoušci snad také a vyprodají Královku,“ dodal Bohačík.