Výhra venku se cení dvojnásob, mne si ruce Bohačík po cestě z Řecka

„Nehodnotil bych to jako překvapení. Byl to první zápas skupiny a hráli jsme venku. Za nás je to úžasný výsledek. Skupina o čtyřech týmech je strašně ošidná a každá výhra venku se cení dvojnásob. Jako překvapení to neberu, ale byl to dobrý zápas,“ řekl Bohačík.

Středočeši, kteří hrají prestižní soutěž poosmé, navázali na kvalifikační triumfy nad kosovskou Trepčou a estonským celkem Kalev/Cramo. Spolu s přípravou a českou ligou vyhráli i jedenáctý zápas v sezoně. Patras předčili v doskocích 49:33. Hned 25 přitom bylo útočných.

„To nám dávalo možnost druhých střel, kterých jsme měli mnohem více než oni. Tohle bylo důležité nejen v tomto zápase, ale bude to důležité i do budoucna,“ uvedl Bohačík.

Dvaatřicetiletý reprezentant, který přispěl k vítězství pěti body, ocenil také týmovou chemii. „Od prvního týdne máme pocit, že si tým sedl. Není to jen na hřišti, ale i mimo něj. Je to sice taková omílaná pohádka, ale letos je to pravda. A to pomáhá, když si člověk s kluky na hřišti vyhoví. Díky tomu se hraje na jiném levelu, než kdyby si hráči nerozuměli,“ podotkl Bohačík.

Nymburský křídelník Jaromír Bohačík útočí v zápase proti Promitheasu Patras.

V dalším kole se Nymburk představí příští týden na hřišti Galatasaraye. S ním zabojuje o vedení ve skupině. Tým z Istanbulu vyhrál první zápas nad německým účastníkem Rasta Vechta 103:91.

„Máme z toho dobrý pocit, ale jsme na začátku sezony. Samozřejmě se s Galatasarayem poměříme, ale jak to dopadne, to se teprve uvidí,“ doplnil Bohačík.