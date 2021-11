Vychovaní Bohačíci jsou základ. Jeden by vzal bratrovi ruku, druhý nohy

Jeden kroutí už osmnáctou sezonu v nejvyšší české basketbalové lize, ten druhý se před loňským ročníkem vydal znovu do světa - tentokrát do Štrasburku.

„Díváme se na vzájemné zápasy. Když už si píšeme něco o basketu, tak to je buď vtip, ale žádný jízlivý. Podporujeme se, protože jsme dobře vychovaní a hodní kluci,“ přibližoval vztah devětadvacetiletý Jaromír, jenž působí v Francii.

Vzhledem k basketbalovým povinnostem příliš času na osobní setkání není.

Bratrské duo Bohačíků s novináři před začátkem kvalifikace na MS 2023. Vlevo Jaromír, vpravo Petr.

„Když už se sejdeme, je to většinou přes léto, když se nehraje. Stejně se ale připravujeme na sezonu. Společný čas tak trávíme v basketbalové hale,“ přidal Petr, který se po výpomoci v Opavě vrátil do svého NH Ostrava.

Jedna rodina, koš na zahradě. Zrodil se právě tam tandem pro nároďák?

Spíš ne.

Vzhledem k věkovému rozdílu sedmi let si spolu na dvorku příliš nezahráli...

„My jako děti vesnice jsme si to rozdávali fotbalově,“ líčil Petr.

Mladšího z Bohačíků ale fotbal táhl ještě o něco více.

„Byl jsem velice nadšený fotbalista v TJ Ludgeřovice,“ vyznal se Jaromír a posmál se nad slovem „fotbalista“, které vzápětí nahradil spojením, že pouze „hrál fotbal“. „Na basket mě pak poslali naši,“ přiznal.

„Začal jsem hrát basket hlavně proto, že můj starší bratr hrál basket,“ vyjasňoval.

Dneska už by si oba hráči na koši před barákem určitě zahráli vyrovnanější partii. Jakou z basketbalových předností bratra by rádi zařadili k těm svým?

„Já určitě fyzičnost a atletičnost, i když o sobě už brácha několik let říká, že je starší kus, tak si myslím, že spousta mladších kluků by mu mohla závidět,“ odpověděl rozhodně mladší z dvojice.

„Mně se celkem líbí bráchova levá ruka, i ta střela z dálky... Celkově ta levačka vůbec není špatná, takže bych se o ni přihlásil,“ pousmál se Petr.

Znovu spolu

Ze svého letitého soupeření v NBL se na hřišti znají spíše jako protivníci. Vzpomínky na první vzájemný duel v nejvyšší lize už se ale pomalu rozplynuly.

„Byl to Prostějov s Pardubicemi. Ale že bych si to úplně vybavoval to asi ne,“ přiznává Jaromír.

Lépe si vzpomínají na jediné společné utkání ve stejném dresu - exhibiční ligové česko-polské All Stars v roce 2014 v Pardubicích.

„Bylo to docela dobře vyhecované. Vznikla tam rivalita a nebyl to jen takový ten all star zápas bez obran. Myslím, že brácha tam tehdy nasypal docela hodně trojek (Jaromír byl s 22 body nejlepším střelcem utkání, které vyhrál tým Česka). Tehdy se zrovna shodou okolností nevyhlašoval MVP, ale kdybych měl na někoho ukázat, byl by to brácha,“ vyprávěl Petr.

Znovu se potkali až v pátek v reprezentaci proti Bosně, a to hned v základní pětce.

Momenty ze zápasu Česko - Bosna:

„Jsem strašně rád, že se nám do týmu podařilo přivést Petra Bohačíka, který toho už za reprezentaci odehrál spoustu. Sice je to v 36 letech veterán, ale pochopil, že jsme v takové situaci, že nám opravdu pomůže svou fyzičností a zkušeností,“ kvitoval manažer národního týmu Michal Šob.

Při porážce 90:97 strávil Petr na palubovce 19 minut a zaznamenal čtyři body. Jaromír přidal v 32 minutách na hřišti deset bodů.

Šanci na první společný reprezentační triumf budou mít bratři v pondělí, kdy Česko v 17:00 přivítá v Opavě favorita skupiny F Litvu.