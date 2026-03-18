Zvládáme těžké zápasy, to dělá hodně dobrou sezonu, cení si Bohačík

„Myslím, že jsme hráli výborně. Zůstali jsme v zápase, i když jsme byli trochu za nimi. Byla to výborná práce ve venkovním zápase o všechno,“ řekl Bohačík.
Dvacetinásobní čeští šampioni potřebovali pro postup oplatit soupeři domácí porážku 64:67 a museli ho porazit o více než tři body. V poločase sice prohrávali o šest bodů (36:42), ve druhé části ale duel zvrátili. Poslední čtvrtinu vyhráli jasně 31:19 a triumfovali o 10 bodů.
Nymburk ve čtvrtfinále Ligy mistrů. Postup přinesla vítězná koncovka s Gran Canarií
„Ve čtvrté čtvrtině jsme se útočně rozjeli a dávali opravdu těžké střely. Celkově to byl z naší strany skvělý zápas. V prvním poločase jsme byli trochu vzadu, ale zůstali jsme v utkání. Vzhledem k tomu, že to byl rozhodující zápas a venku na horké půdě, tak jsme celkově odvedli výbornou práci,“ uvedl Bohačík.
Nymburk postoupil i přesto, že po čtyřech zápasech ve skupině L ztrácel na postup dva body. Na hraně vyřazení byl také předtím i v základní fázi, kde prošel ze třetí příčky díky lepšímu vzájemnému skóre se Sabahem Baku.
„Ukazuje to vnitřní sílu týmu. Přesně tyhle zápasy dělají buď dobrou nebo hodně dobrou sezonu. Musím říct, že jsem strašně rád, že jsme už pár koncovek vyhráli. Jsme pořád schopní zvládat ty těžké zápasy, a proto jsme pořád ve hře,“ řekl Bohačík.
Nymburk je ve čtvrtfinále Ligy mistrů počtvrté a vyrovnal klubové maximum v soutěži. Mezi osm nejlepších se dostal také vloni nebo v letech 2020 a 2021. „Nevím, který z těch postupů asi způsobil největší radost. Myslím, že ale největší radost je vždy z toho posledního,“ uvedl s úsměvem Bohačík.