Bavil na hřišti i mimo něj. Janise vyzval s pantoflem. Parťáci o končícím Bohačíkovi

Autor: ,
  10:15
Jeho dlouholetí reprezentační parťáci se sešli na srazu v Poděbradech před kvalifikací o MS 2027. Vedle Vojtěcha Hrubana, Martina Kříže, Tomáše Kyzlinka, Martina Peterky i Ondřeje Sehnala se už ovšem na palubovce neproháněl Jaromír Bohačík. Ostřílený křídelník, který za Česko nastoupil na úspěšném mistrovství světa 2019 i olympijských hrách 2021, minulé úterý oficiálně oznámil ukončení svého působení v národním týmu. Vzpomínek u kolegů zanechal celou řadu. Které z nich pokračující stálice zmínily?
Část 1/6

Hledá se nový spolubydlící

Martin Kříž (vlevo) se protahuje na tréninku basketbalové reprezentace, sleduje...

„U mě budete potřebovat video, protože budu jen brečet a odcházet,“ začal zlehka Martin Kříž, který s Bohačíkem nastupuje za mistrovský Nymburk a spoustu času s ním strávil také během reprezentačních srazů na pokoji.

„Dá se říct, že jsme byli skoro pořád spolu. Z toho množství času, který jsme vedle sebe strávili, se velmi těžko něco vypichuje. Můžu s jistotou říct, že mi bude u nároďáku chybět. Teď si hlavně musím najít nového spolubydlícího,“ usmíval se Kříž.

Bohačík ukončil reprezentační kariéru. Verdikt padl už dřív, prozradil

A kdo to bude? „Zatím nemám nikoho vyhlídnutého, už nyní ale vím, že to bude obrovská změna. Když nebyl některý z nás s Jardou zraněný, platilo: Na pokoji jsme spolu. Nicméně budu muset situaci nějak vyřešit.“



Bavil na hřišti i mimo něj. Janise vyzval s pantoflem. Parťáci o končícím Bohačíkovi

