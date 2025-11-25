Hledá se nový spolubydlící
„U mě budete potřebovat video, protože budu jen brečet a odcházet,“ začal zlehka Martin Kříž, který s Bohačíkem nastupuje za mistrovský Nymburk a spoustu času s ním strávil také během reprezentačních srazů na pokoji.
„Dá se říct, že jsme byli skoro pořád spolu. Z toho množství času, který jsme vedle sebe strávili, se velmi těžko něco vypichuje. Můžu s jistotou říct, že mi bude u nároďáku chybět. Teď si hlavně musím najít nového spolubydlícího,“ usmíval se Kříž.
A kdo to bude? „Zatím nemám nikoho vyhlídnutého, už nyní ale vím, že to bude obrovská změna. Když nebyl některý z nás s Jardou zraněný, platilo: Na pokoji jsme spolu. Nicméně budu muset situaci nějak vyřešit.“