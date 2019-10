Bohačík řádí i za Nymburk. Mám víc míč, není tu magnet Saty, usmál se

První koš zápasu, 13 bodů za úvodní čtvrtinu, pozice jasně nejlepšího střelce zápasu… Bohačíkovi to prostě při nymburském triumfu 91:71 nad německým Bambergem „lepilo“, ostatně tak jako při památné jízdě basketbalistů na šampionátu v Číně.

Přenesl si tedy formu?

„Ani moc nevím,“ přemítal po vstupu do soutěže na pražské Královce. „Tohle je jiný tým, jiná soutěž, jiní hráči. Má to svá specifika. Je třeba přemýšlet nad tím, kde jsou rozdíly.“

Kde tedy?

Jde vidět, že mám víc balon v ruce, hraju víc pick and rollů. V nároďáku je Saty magnet a proč byste nechali hrát s balonem mě, když tam máte Satoranského (úsměv). Takže hlavní rozdíl spočívá v tom, že tady budu možná víc tvořit hru a nebudu jen koncovým hráčem.

Jsou tu i věci, které se oproti Číně nemění. Třeba podpora fanoušků, ne?

Dnes tady bylo dost lidí, to jsme si všimli. S klukama jsme se bavili, že předprodej jde, jen jsme se trochu jsme báli, jak to bude vypadat v hale, když je zápas živě v televizi… Jsem rád, že lidé Královku zaplňují – ať už jde o nároďák, nebo s Nymburkem. Doufejme, že se to stane tradicí.

Dali jste jim dobrý důvod se vrátit. Proti silnému Bambergu to byla hlavně v úvodu jízda, první čtvrtinu jste vyhráli 30:11!

To jsme si určitě nepředstavovali. Ale tuším, že měli těžký program v německé lize, nějaké prodloužení, včera snad ani netrénovali a přesouvali se sem... Začátek tím mohl být poznamenaný: ať chcete, nebo ne, tělo je v takové situaci potřeba nějak nastartovat. Pak je to většinou 13:0, ještě než se vzpamatujete.

Výsledný rozdíl ve skóre podle vás síle soupeře neodpovídá?

Tak jednoduché to nebylo. Začali jsme výborně, možná trochu zběsile, ale naštěstí tam padly střely, které sice asi nebyly nejpropracovanější, jenže trenér do nás tlačí, že musíme hrát rychle. A noví kluci se toho chytili ještě víc než my. Ve druhé půli to bylo i přes náš náskok těžké a bolelo to, ale výhra doma s 91 body je krásný start do soutěže.

Co to ukázalo o ambicích Nymburka?

Řekl bych, že první zápas neukáže vůbec nic, ale zase to nechci znevažovat. Vyhráli jsme o dvacet nad německým celkem, můžeme hrát pěkný basketbal. Zároveň nám to ukázalo, že máme před sebou spoustu práce.

Jak do týmu zapadli noví cizinci? Kolik času je potřeba, abyste se dostatečně sehráli?

Možná to řeknu sobecky, ale záleží hlavně na těch nových klucích. To oni se přizpůsobují hře, která je v Nymburce trochu specifická, mně to také trvalo, možná pár let. Myslím, že jsou na náš basket vhodné typy, jen jsme zatím trochu takoví divočáci. Je třeba to někdy uklidnit a víc režírovat.

V hledišti vám fandili fotbalisté Slavie, vás naopak čeká výlet na jejich duel Ligy mistrů proti Barceloně. Těšíte se hodně?

Je super, že kluci koukli na nás, pokecáme s nimi. Musím říct, že nejsem fanouškem fotbalu, ale na Barcelonu se přijdu podívat i já.