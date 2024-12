Lakuje si nehty, baví na TikToku. Hvězda nové generace vzkazuje: Nezměním se

V prestižní soutěži se šestnáctý hráč posledního draftu rychle adaptoval, během trudného období organizace, která se nemůže spolehnout na věčně chybějícího Joela Embiida, v průměru 16 body vzorně sekunduje Tyresemu Maxeymu a dodává naději, že jednou bude ve Philadelphii zase líp.

Vždyť v současnosti jsou Sixers ve slabší Východní konferenci předposlední, za sebou nechávají jen marné Washington Wizards, kteří se dobrovolně hlásí o vstup do ankety pro nejhorší týmy historie NBA.

I proto se pozornost upíná k McCainovi, hvězdě nové a trochu jiné generace.

Sociální sítě bere jako přirozenou součást života, na TikToku ho sledují více než čtyři miliony lidí, má vlastní kanál na YouTube, cizí mu není ani Instagram. První zmiňovaná platforma se pro něj stala srdeční záležitostí. Krátká videa tanečků i jiných scének chrlí několikrát týdně podle nálady, třeba když si zrovna lakuje nehty.

Jared McCain a jeho nehty v barvách Duke University.

Také o nich se toho namluvilo spousta, přitom se za zvyklostí mladíka neskrývá žádná složitost.

„Lakuju si nehty, abych si je nekousal. Jednou jsem to zkusil a odehrál jsem skvělý zápas. Jasně, je to trochu pověrčivé, ale líbí se mi to a navíc to funguje!“ vysvětloval ještě v době působení na Duke University.

Už tehdy navíc dokonale využil spojení sociálních sítí, svého netradičního zvyku a systému NIL, který studentům umožňuje uzavírat reklamní kontrakty, a stal se tváří kosmetické značky Sally Hansen.

„Ale nemám rád, když toho o TikToku a nehtech lidi mluví více než o basketbalu, se kterým jsem začal ve třech letech,“ vyznal se před sezonou v podcastu spoluhráče Paula George.

A vůči McCainovi by to ani nebylo fér, ačkoliv TikTok k němu už neodmyslitelně patří stejně jako nalakované nehty.

Jared McCain z Philadelphia 76ers během utkání s Houston Rockets.

V dětství sice snil i o kariéře baseballisty, ale nakonec zvítězil basketbal, který hrál i jeho bratr Jayce. Malý Jared s ním chtěl chodit na tréninky, a tak mu rodiče dali úkol: Tref se třikrát za sebou do koše a bráška tě vezme s sebou!

Netrvalo dlouho a do haly začali jezdit oba sourozenci. Elán mladšímu z nich nechyběl a koho dnes zajímá, že vůbec první koš v zápase dal Jared omylem vlastnímu týmu.

Cílevědomou a poctivou prací podpořil svůj talent a po střední si mohl vybírat, na kterou univerzitu zamíří. Nakonec jmenovka McCain ozdobila tílko Duke University.

Právě tam naplno pocítil negativní aspekty působení na sociálních sítích. Snadněji se stával terčem, přece jen Blue Devils nepatří k týmům, které se ve Spojených státech těší bůhvíjakým sympatiím.

Po vlažnějších výkonech dostával za uši i za natáčení videí na TikTok. „Nikdy ho to nerozptylovalo,“ bránil svěřence kouč Jon Scheyer. „Jakmile se ocitnete v jeho blízkosti, uvědomíte si, že je jedním z mála, kdo dokáže zvládat obojí (basketbal i sociální sítě) a přitom po celou dobu pracovat na všem, co je potřeba k tomu, aby byl úspěšným basketbalistou.“

A z komentářů si těžkou hlavu nedělal ani McCain: „Když hrajete špatně, lakujete si nehty a tancujete na TikToku, není překvapivé, že to schytáte. Ale já vždycky budu sám sebou.“

Stejně tak v NBA dal najevo: „Nezměním se.“ Obdivuhodnou tréninkovou morálku horkého kandidáta na ocenění Rookie of the Year (Nováček roku) tak nyní sledují i ve Philadelphii.

Nováček roku jsem já! Sebevědomá oslava Jareda McCaina v zápase s Brooklyn Nets, v němž nasázel 30 bodů:

"I'M THE ROOKIE OF THE YEAR!"



—Jared McCain 🔥 pic.twitter.com/ezzlIDg4Q9 — SportsCenter (@SportsCenter) November 23, 2024

McCain nadále zůstal věrný rannímu cvičení jógy, meditaci i dřině. K tomu je zdánlivě nevyčerpatelným zdrojem dobré nálady. „Vždycky rozzářil celou místnost,“ chválil ho univerzitní parťák Kyle Filipowski, kterého si jako 32. v pořadí draftovali Utah Jazz.

Sám McCain o sobě tvrdil: „Jsem takový Pluto (psí průvodce Mickeyho Mouse). Zkrátka šťastná osobnost, která tančí, nebo aspoň poskakuje kolem.“

A Sixers teď pozitivní myšlení potřebují. Když k němu přidá McCain i skvělé výkony, kterými bavil po velkou část listopadu, zlé časy výběru Nicka Nurse můžou být brzy minulostí.