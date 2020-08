Za úder hlavou stopka na jeden zápas. Na play off bude Janis zpět

Adetokunbo tedy přijde o čtvrteční závěrečný duel bojů o nasazení proti Memphisu.

Na rozdíl od soupeře, který usiluje o play off, Bucks už o nic nepůjde, protože už mají jisté první místo ve Východní konferenci. Dá se tedy předpokládat, že by do utkání pětadvacetiletý dlouhán stejně nenastoupil.

A na úvodní zápas play off proti Orlandu už bude řecký reprezentant opět k dispozici.

Adetokunbo se dostal do konfliktu s pivotem Moritzem Wagnerem ve druhé čtvrtině poté, co mu bylo odpískáno prorážení.

Trenér Mike Budenholzer nechal verdikt neúspěšně prověřit, Adetokunbo poté po slovní výměně udeřil německého soupeře čelem do levého spánku.

Sporný faul a následný útok hlavou Janise Adetokunba na Moritze Wagnera:

Po zápase nabídl za své chování omluvu-neomluvu: „Kdybych to mohl vzít zpět, nezachoval bych se takhle. Ale všichni jsme lidé, všichni děláme chyby. Nakonec se z nich musíme poučit a jít dál.“