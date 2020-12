Adetokunbo dostal od spoluhráčů k narozeninám pera. Aby se znovu upsal Milwaukee

NBA plánuje odstartovat nový ročník 22. prosince a Bucks stále nevědí, zda udrží klíčového hráče. Na stole má podle médií nabídku na pět let za 230 milionů dolarů. „Nesoustředím se teď na smlouvu, ale na to, jak být ještě lepší a pomoci týmu. A jak být co nejlíp připravený na sobotní první přípravný zápas. Smlouvu řeší můj agent,“ řekl Adetokunbo novinářům.



Prozradil jim, co si na něj spoluhráči k narozeninám připravili. „Nejdřív jsem tomu nerozuměl. Přišel Khris (Middleton) a dal mi pero. Říkám si: ‚Co to má být?‘ Pak jsem pochopil, že mám podepsat kontrakt. Tak jsem se zasmál. U prvního, u druhého, pak už to byla trochu nuda. Teď mám ve skříňce dvacet per,“ popsal.

Ocenění MVP dostal rodák z Atén druhým rokem za sebou, letos byl vyhlášen i nejlépe bránícím hráčem ligy. Měl výborné statistiky: průměrně si za zápas připsal 29,5 bodu, 13,6 doskoku a 5,6 asistence. Milwaukee dovedl k vítězství v základní části, ale play off pro Bucks skončilo vyřazením v semifinále Východní konference s Miami.