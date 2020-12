Adetokunbo zůstává hráčem Milwaukee, podepsal rekordní pětiletou smlouvu

20:57

Dvojnásobný nejužitečnější basketbalista NBA Janis Adetokunbo se dohodl v Milwaukee na prodloužení smlouvy o pět let, během nichž si vydělá 228,2 milionu dolarů. S průměrným ročním příjmem 45,6 milionu dolarů je to podle serveru The Athletic nejlukrativnější kontrakt v historii ligy.