Jen ať mě chválí jiní! Titán Janis vykročil směrem k Olympu

Naděje, že titán Janis (211 centimetrů, 110 kilogramů) zná cestu až na samotný Olymp basketbalu.

„Prožíváme skvělou sezonu. Jsem hrdý na celý tým,“ pronesl trenér Mike Budenholzer poté, co si celek z Wisconsinu zajistil triumf v základní části NBA - ale zvlášť v individualistickém světě slavné zámořské ligy je třeba, aby měl tým svoje superstar.

Chcete důkaz? V duelu, který dodal Milwaukee sladké razítko a první vítězství v dlouhodobé soutěži od roku 1974, si Adetokunbo připsal 45 bodů - ale ani tohle číslo neřekne vše, neboť přidal 13 doskoků, šest asistencí a pět bloků. Jen za 35 minut na place!

„Tomu říkám vzkaz,“ usmál se trenér a Adetokunbo líčil: „Snažím se být sebevědomý. Ostatní vás vnímají už podle toho, jakým způsobem vejdete do místnosti.“

Janis Adetokunbo proti Philadelphii:

Pouze čtyřikrát se stalo, že cena pro nejužitečnějšího hráče NBA směřovala k někomu jinému než k Američanovi: dvakrát vyhrál Kanaďan Steve Nash, jednou Hakeem Olajuwon (rozený Nigerijec, později ale člen zlatého týmu USA z Atlanty 1996) a jednou Evropan, německý úkaz Dirk Nowitzki v roce 2007.

I Adetokunbo má nigerijské kořeny, jeho rodiče utekli z Lagosu před bídou. Geny ryze africké, kulturní zázemí ryze řecké: vyrůstal v Aténách, tamtéž začal s basketbalem, odtud vyrazil za oceán. Vypracoval se v nejlepšího podkošového borce současnosti, což teď potvrdil, když předčil kamerunské eso Philadelphie Joela Embiida, jenž sám sebe označil „za nejhůře zastavitelnou sílu v NBA“.

„Když si to myslí, v pohodě,“ uvedl suše Adetokunbo. „Ale podle mě o vás takové věci mají říkat jiní, ne vy samotný. Já tohle nemám rád. Když budeme vyhrávat, ocenění přijdou sama.“

O něm padlo pochvalných slov poslední dobou tolik, že by to vydalo na knihu. Právě díky Janisovi je z jindy tuctového Milwaukee velká značka. V roce 1971 vyhráli Bucks jediný titul, tehdy za něj řádil legendární čahoun Kareem Abdul-Jabbar. Nyní je v plném rozpuku doba Janisova.

„NBA je globální liga a my jsme v tomhle směru její významnou součástí,“ ocenil Řeka pro magazín Forbes klubový šéf Peter Feigin.

Na základní část to, samozřejmě spolu s podporou dalších, stačilo. Sochy se ale stavějí za to, co je kdo schopný předvádět v play off - a zámořští komentátoři, hráči i experti správně upozorňují, že tohle je i pro Adetokunba nová, nedobytá meta. Milwaukee prohrálo posledních sedm sérií, třikrát už v sestavě s řeckým kolosem. Spoluhráči to ovšem vidí trochu jinak.

„Pořád se učí. A pořád se lepší,“ tvrdí náhradní rozehrávač Bucks George Hill. „Sledovat jeho vývoj je opravdu zábavné, to mi věřte. To, jak se změnil fyzicky i mentálně od chvíle, kdy sem přišel... Mezi nejlepší borce NBA nepatří jen tak. Čekám, že prožije skvělé play off.“

Adetokunbo už ve 24 letech náleží do evropského basketbalového panteonu. Do toho zámořského by potřeboval ještě prsten šampiona.