Adetokunbo investuje. Koupil podíl v baseballovém týmu Milwaukee Brewers

„Je to neuvěřitelné. Splněný sen pro kluka ze (čtvrti) Sepolie, Atén, z Řecka, pro syna imigrantů. Nikdy by mě nenapadlo, že se dostanu do této situace,“ uvedl Adetokunbo na tiskové konferenci.

Finanční transakce v neupřesněné výši byla dokončena už v květnu. S oznámením ale Adetokunbo i majitel baseballového týmu Mark Attanasio počkali, aby nenarušovali působení Bucks v play off NBA a úvod sezony MLB Brewers.

Syn nigerijských přistěhovalců Adetokunbo uvedl, že začal poprvé přemýšlet o vlastnictví sportovního klubu loni během play off v koronavirové bublině v Disney Worldu. Nejprve se svými poradci uvažoval o možnosti koupit fotbalový klub v Evropě, nakonec se rozhodl pro investici do týmu ve městě, v němž působí od roku 2013.

„Milwaukee ze mě udělalo toho, kdo nyní jsem. Udělalo ze mě lepšího člověka. Tady je prakticky můj domov, stal jsem se tu otcem. Stal jsem se tu lídrem, stal jsem se tu šampionem a chci být co nejvíce zapojený do místní společnosti. Vím, že do mě Milwaukee hodně investovalo, a chci investovat hodně ze sebe zpět do města Milwaukee,“ řekl Adetokunbo, jenž loni v prosinci podepsal s Bucks pětiletou smlouvu na 228,2 milionu dolarů.