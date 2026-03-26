Spor o Janise. Proč nehraje? Je zraněný, anebo Bucks tankují prohry?

„Jde to postupně. Ještě není zdravý. Chceme, aby byl v pořádku. To je pro nás hlavní,“ řekl kouč po středečním debaklu v Portlandu 99:130.
Pro Milwaukee to byla osmá porážka z posledních deseti zápasů. Šampioni NBA z roku 2021 klesli v tabulce Východní konference už na 12. místo a budí podezření, že se úmyslnými porážkami snaží vylepšit svou pozici před draftem.
|
Komisionář NBA Adam Silver ve středu během dvoudenního jednání Rady guvernérů uvedl, že liga do příští sezony problém takzvaného tankingu vyřeší. O žádném konkrétním týmu se při tom nezmínil. „Vyřešíme to. Tečka,“ uvedl.
Měl by se změnit proces draftu, ale zatím není jasné jak. „Stále na tom pracujeme. Myslím, že panuje jasná shoda, že tuto změnu musíme provést ještě před draftem a otevřením trhu s volnými hráči v letošním roce, aby všechny týmy pochopily pravidla hry pro příští ročník,“ řekl Silver.