Obě členky základní reprezentační pětice zamíří do organizace Minnesota Lynx, vítěze základní části uplynulé sezony. Právě v jejím tréninkovém kempu se budou ucházet o místo na soupisce pro ostré zápasy.
Konkurence je tvrdá – společně s nimi podepsaly „zkušební“ kontrakt i dvě mladé Američanky a jedna Belgičanka.
|
„Ale i tohle je velký úspěch. Konkurence je obrovská a už jen dostat se do kempu znamená projít velkým výběrem,“ hodnotí Jana Veselá, poslední Češka, která si zahrála WNBA. „Být v té atmosféře a v tom kempu, který je extrémně konkurenční, je samo o sobě velká zkušenost. Tak náročné tréninky jsem jinde nezažila – ani ne fyzicky, ale hlavně tou mírou a bojovností,“ vzpomíná exbrněnská křídelnice.
Hamzová nad těžkou výzvou ani chvíli neváhala. „Tohle je věc, která přijde možná jednou za kariéru. V úterý nebo ve středu jsem dostala informaci, že by o mě stáli. V pátek jsem si volala s trenérským štábem a v sobotu večer už jsem podepisovala smlouvu,“ shrnuje sled událostí tahounka Žabin.
Čtyřiadvacetiletá hvězdička je z jiného těsta, než byla Veselá. Útlejší, menší, hraje jiný post. Rozehrávající křídlo. Bojovností však oplývá také. „Znám ji prakticky od narození. Držela jsem ji kdysi Romaně v zavinovačce, proto jí držím palce nejen na palubovce, ale i v životě,“ říká další bývalá reprezentantka Ivana Večeřová, která „své“ Žabiny dlouhodobě sleduje jako televizní expertka. „Eliška dnes stojí na vlastních nohách. Dokáže ukázat emoce. Je vidět, když je naštvaná, a tím dokáže vyburcovat i spoluhráčky,“ popisuje někdejší pivotka.
Ke své hře přidala i střelbu
Navíc se reprezentační rozehrávačce věnovali ti nejlepší. Vedle rodinného zázemí – otce Jiřího Hamzy, zakladatele brněnských Žabin a nynějšího šéfa českého biatlonového svazu, a matky Romany Hamzové – prošla rukama mnoha trenérů i specializovaných koučů dovedností. „Elišce dřív nešla tolik střelba, hrála jako v tunelu, neviděla spoluhráčky nalevo napravo. Ale hodně pracovala a neuvěřitelně se zlepšila, je extrémně důsledná,“ chválí její bývalý kouč Jakub Gazda.
|
Zlepšení ve střelbě má na svědomí především muž, který se stará o přesnost také u hráče NBA Víta Krejčího či bývalého zámořského rozehrávače Tomáše Satoranského. „Z Elišky mám velkou radost. Nejen z toho, že začala dávat trojky, ale hlavně že střelbu přidala ke své hře. Byl to obrovský krok,“ říká kouč individuálních dovedností Stefan Weissenböck. „Ona sama říká, že největší změna je, že už se nebojí. Na turnajích je důležité pálit taky pod tlakem, neřešit, že se třeba netrefí, a mít sebevědomí. A to dokázala,“ dodává.
|
Jejich spolupráci vyzdvihuje i Večeřová. „Stefan hráčům naslouchá. Podařilo se mu získat si Eliščinu důvěru, protože pod jeho individuálními tréninky vyrostla jako hráčka i jako osobnost. Je to najednou ona, Eliška. Už ne jen dcera od Romany a Jirky, je to ta Eliška. Žije si svůj život a na hřišti je to znát,“ zdůrazňuje.
Trénink náročnější než zápas
Nabytou sebedůvěru – ať už z osmi let v brněnských Žabinách, nebo třeba z loňského evropského šampionátu – teď musí prodat za mořem. A to v prostředí, které je nejen podle Veselé extrémně náročné.
„Pamatuju si svůj první trénink, kdy jsem strávila v hale asi osm hodin v kuse. Byla tam posilovna, přišel trénink, střelba, technické věci i média,“ vzpomíná bývalá hráčka Seattlu, se kterým v roce 2010 vybojovala titul. „Ty dny jsou opravdu hodně náročné. Na druhou stranu člověk ví, proč to dělá,“ dodává.
|
Pro své nástupkyně má i praktickou radu. „Na kempu jsem měla trochu problém, že jsem spíš vlažnější typ. V zápasech jedu naplno, ale tréninky jsem nikdy nebrala tak ‚na efekt‘, nejsem ten typ, který by to hrál navenek. Trenér mi tehdy řekl: ‚Tady to funguje jinak. Musíš makat naplno i v tréninku. Pokud nebudeš, nemáš šanci.‘ Bylo to pro mě náročné – tréninky jsou tam na úrovni zápasu, někdy dokonce ještě těžší,“ líčí Veselá.
V trochu jiné pozici by mohla být 21letá Čechová. Na světový dril může být o kus zvyklejší. Také prošla Žabinami, odkud však zamířila do USK Praha, kde mohla růst vedle světových hvězd. „Je vysoká, štíhlá. Afroameričanky do ní půjdou fyzicky,“ tuší Večeřová. „Skvělé by bylo, kdyby se obě holky dostaly do týmu a hrály spolu. Koukali bychom na Minnesotu a ony by tam byly společně na hřišti,“ vyslovuje expertka sen basketbalového fanouška.
Česká stopa ve WNBA
● Eva Horáková (roz. Němcová), křídlo, nejlepší hráčka Evropy roku 1996 zvládla za Cleveland Rockers ve čtyřech sezonách 111 zápasů, nastřílela v nich 1 302 bodů.
● Romana Hamzová (roz. Janálová), rozehrávačka ze Žabin oblékla dres Orlanda Miracle v sezoně 2000, odehrála 15 utkání.
● Kamila Vodičková, pivotka, hrála za USK i Žabiny, v zámoří prošla týmy Seattle Storm a Phoenix Mercury mezi lety 2000 a 2006.
● Michaela Ferančíková, pivotka, odehrála v sezoně 2003 tři utkání v dresu Detroitu Shock.
● Zuzana Klimešová, křídlo, v sezonách 2002 a 2003 nastoupila v dresu Indiana Fever do 12 utkání s průměrem 3,5 minuty na zápas.
● Jana Veselá, brněnské křídlo, zatím poslední Češka ve WNBA v roce 2010 odehrála 29 utkání v dresu Seattle Storm. S ním stejně jako dříve Vodičková vyhrála titul.
● Tréninkové kontrakty ve WNBA získaly i Kateřina Elhotová (2016) a Petra Holešínská (2021).