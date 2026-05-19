Basketbalista Zídek zůstává ve druhé španělské lize, Tizonu mění za Ourense

Zídek v této sezoně odehrál za Burgos 31 zápasů, v nichž měl průměr 10 bodů a výbornou úspěšnost střelby za dva body (63 procent), za tři body (45) i při trestných hodech (přes 82 procent).
„Je to silový pivot moderního stylu, s dobrou střelou z dálky. Hrál v NCAA a ve Španělsku už nasbíral zkušenosti. Výborně zapadá do našeho systému,“ řekl trenér Moncho López na adresu syna prvního českého hráče v NBA Jiřího Zídka a vnuka českého basketbalisty století Jiřího Zídka staršího.
Odchovanec USK Praha začínal ve Španělsku v třetiligovém týmu Saint Antoni Ibiza. Předtím strávil pět let na amerických univerzitách. S Tizonou skončil v druhé lize třináctý. Ourense bylo o příčku lepší.