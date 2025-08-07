Malibu, Ibiza. Ale vyjde Zídkovi i Riga? Pokračovatel rodu tvrdí: Udělám pro to vše

  5:57
Trumfovat se s tátou Jiřím, prvním Čechem, který si zahrál v NBA? Ne, tohle by nebyl souboj rovných vah. Jan Zídek má jakožto člen slavného sportovního rodu nastavenou laťku pekelně vysoko. Ale nyní je dost možné, že by se mu mohlo povést něco, čímž by basketbalového průkopníka Big George přece jen překonal.
Jan Zídek na tréninku české basketbalové reprezentace.

Jan Zídek na tréninku české basketbalové reprezentace. | foto: ČTK

Schválně, jestli víte, kolik účastí na seniorském EuroBasketu zapsal Jiří Zídek mladší?

Basketbaloví fajnšmekři už zajisté vyhrkli: Ani jednu!

Jeho syn Jan je nyní v šestnáctičlenné nominaci kouče Diega Ocampa pro přípravu na letošní kontinentální šampionát, jehož los poslal Čechy do skupiny v lotyšské Rize. Pokud Zídek přečká i čtyři škrty realizačního týmu, velké překvapení bude na světě.

Nestěžovat si a pracovat. Ocampo o díře pod košem i hvězdných soupeřích na ME

„Takovou konverzaci jsem s tátou ještě nevedl. Když jste mi to ale takhle krásně nadhodili, možná bychom se měli pobavit,“ culil se 206 centimetrů vysoký pivot, který by účastí na mistrovství Evropy navázal na dědu Jiřího Zídka staršího, nejlepšího českého basketbalistu 20. století, který přispěl Československu ke stříbru v roce 1967 a k bronzu o dvě léta později.

Ale stále platí: Neříkej hop, dokud neskočíš.

Už samotný návrat do reprezentace je pro Zídka velmi příjemným počinem. Poslední sezonu totiž strávil ve třetí nejvyšší španělské soutěži.

„Po ukončení univerzitní kariéry v Americe jsem začal spolupracovat se španělským agentem, který mi doporučil začít profesionální působení na španělském trhu,“ vysvětloval 25letý basketbalista. „Jedna z nabídek, která se objevila a o které jsme si já i můj agent mysleli, že je dobrá pro rozjezd, přišla ze třetí španělské ligy, z klubu na Ibize.“

Český basketbalový reprezentant Jan Zídek.

CB Sant Antoni. Rok založení 1998. A podle Zídka také jeden z nejlepších klubů v soutěži s ohledem na organizaci, zázemí a přístup k tréninkům.

Ostatně i španělský stratég Ocampo komentoval: „Řekl bych, že správně zvolil, kde odehraje první rok po návratu z dlouhého působení v zámoří.“

A ta Ibiza po krátkém zamyšlení také pasuje.

Stačí vzpomenout na Zídkovo čtyřleté působení na Pepperdine University, kterou najdete v rovněž světoznámé destinaci – Malibu, stát Kalifornie.

K velkému divočení se ovšem český reprezentant s bakalářským titulem z psychologie na vyhlášeném party ostrově strhnout nenechal. „Párkrát jsem měl příležitost ochutnat noční život, ale úplně jsem takové věci nevyhledával, nemám to zapotřebí. Zaujal mě spíše život na ostrově během zimy, kdy je najednou více opuštěný,“ vyprávěl.

Polozraněný Satoranský: Chci se dostat na sto procent. A síla týmu? Velký otazník

Vracet už se nebude, od příští sezony se přestěhuje o ligu výš a zahraje si za Tizonu Burgos.

První dávku „šoku“ po přechodu k evropskému basketbalu už má za sebou. A jak otevřeně přiznal: „Přišlo mi, že týmy ve třetí lize byly celkem oddělené. Třeba horních patnáct procent byly velice slušné a kvalitní výběry. Pak nějaká polovina soutěže byl průměr a u zbylých zhruba pětatřiceti procent se mi zdálo, že tam třeba nebyla taková profesionalita.“

Kvalitativně se má posunout i během letní přípravy s reprezentací. Vždyť třeba úvodní cvičení pondělního tréninku v Poděbradech začínal ve dvojičce s Tomáš Satoranským.

Jan Zídek a Tomáš Satoranský na tréninku české basketbalové reprezentace.

Prostor zajisté dostane i dril doskoků, které Zídek upřímně označil za svou slabinu. Prodat naopak zkusí solidní střelbu.

„Neberu jako samozřejmost, že můžu reprezentovat. Užívám si každý den s národním týmem, baví mě to!“ culil se a sliboval: „Udělám všechno pro to, abych se do nominace dvanácti hráčů na EuroBasket dostal.“

Malibu, Ibiza. Ale vyjde Zídkovi i Riga? Pokračovatel rodu tvrdí: Udělám pro to vše

