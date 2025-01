Veselý je zraněný, Barcelona tápe. Klubu hrozí historický nezdar

Veselý po Vánocích v utkání s Crvenou zvezdou Bělehrad překonal jako šestý hráč v historii Euroligy hranici 4000 bodů. Pak ještě nastoupil ve španělské nejvyšší soutěži v prestižním souboji proti Realu Madrid, kterému Barcelona podlehla 71:73.

V novém roce už někdejší hráč NBA a vítěz Euroligy z roku 2017 s Fenerbahce Istanbul chyběl na palubovce Paříže, kde španělský celek s rozehrávačem Tomášem Satoranským zvítězil 90:79. Byla to jediná výhra Barcelony z posledních pěti zápasů.

V neděli dvacetinásobní španělští šampioni podlehli v domácí soutěži Badaloně navzdory 15 bodům Satoranského 90:91 po prodloužení. V úterý pak stejným výsledkem po normální hrací době prohráli s poslední Gironou, která si připsala teprve čtvrté vítězství v soutěži.

Barcelona se dostala do záporné bilance sedmi výher a osmi porážek a v tabulce je devátá mimo postupové příčky do play off. Hrozí jí, že poprvé v historii bude chybět ve Španělském poháru, v němž se představí nejlepší osmička týmů po polovině ligové soutěže. Na vylepšení pozice mají vítězové 27 pohárových trofejí dva zápasy.

„Je jasné, že nejsme tam, kde bychom měli být,“ řekl trenér Joan Peňarroya, který přišel k barcelonskému týmu před sezonou. „Dostat se do poháru bude těžké, ale taková je realita. Cítíme tlak. Je to nečekaná situace, která nám není po chuti a ovlivňuje nás to,“ uvedl kouč.

V Eurolize je Barcelona desátá s bilancí 10-9.