Já a legenda? Veselý píše euroligovou historii, ač neumí hrát na sebe

„Vnímám to tak, že se zapisuji mezi velká jména a legendy historie, ale já sám se jako legenda ještě určitě necítím,“ řekl Veselý v rozhovoru pro web České basketbalové federace.

„Individuální úspěchy pro mě moc neznamenají. Že bych třeba šel jenom po doskocích a bodech, které chci zapisovat do tabulek, to ne. Já chci vyhrávat zápasy, takže v utkání na vlastní statistiky nikdy nemyslím.“

Připisuje to také dlouholetému působení v Eurolize. „Euroligu hraju už 13 let, tak myslím, že mít po tak dlouhé době individuální úspěchy je logické,“ uvedl Veselý, který v Eurolize oblékal dresy pouze dvou klubů - Partizanu Bělehrad a Fenerbahce.

Hodně mu v současné době chybějí diváci, kteří jej vždy dokážou vyhecovat. „Hrát bez fanoušků v hale je celkem divné. Myslím, že nejvíc se to projevuje na motivaci. Musíme ji teď hledat hodně v hloubi duše. Ve většině případů to vypadá jako přípravný zápas za zavřenými dveřmi,“ popsal Veselý.

„Když třeba vedeme o deset bodů, tak se soupeř může vrátit jednodušeji než v plné hale. Ta by udělala atmosféru a nebylo by to pro něj tak snadné,“ připojil.

Fenerbahce drží v soutěži v této sezoně na pátém místě tabulky se čtyřmi výhrami ze sedmi zápasů. Na nově poskládaný tým to Veselý považuje za slušnou vizitku. „Změnili jsme trenéra a možná i víc než polovinu hráčů. Zvykáme si na sebe, ale zatím jsem spokojený s tím, jak se to vyvíjí. Doufám ale, že to bude ještě lepší. Každá změna potřebuje čas. Teď po době, kdy jsme byli bez basketu sedm měsíců, je těžké si zvyknout jen na basket a s tím na tolik změn,“ doplnil Veselý.

Jeho výkon v historii soutěže upoutal i bývalého spoluhráče z reprezentace Jiřího Welsche. „Je to skvělá věc. Euroliga se za 20 let své existence vyprofilovala v elitní a nejprestižnější evropskou klubovou soutěž. Ačkoliv jsem názoru, že by se nakonec dokázal prosadit i v NBA, Honza Veselý se rozhodl budovat většinu své kariéry v Evropě,“ řekl Welsch.

„Milník, kdy se posunul do nejlepší historické desítky doskakovačů, je další skvělý individuální úspěch. Samozřejmě po titulu MVP (nejužitečnějšího hráče) dva roky zpátky. Honza nás dál jen utvrzuje v tom, že je jeden z nejlepších hráčů, jaké kdy naše země měla,“ dodal Welsch.