Veselý přišel do Barcelony před čtyřmi lety z Fenerbahce Istanbul. V roce 2023 s klubem vybojoval titul ve španělské ACB Lize. Na kontě má i triumf v Eurolize, kterou ovládl v roce 2017 s Fenerbahce. O dva roky později se stal prvním českým basketbalistou, který získal ocenění MVP pro nejužitečnějšího hráče celé soutěže. S istanbulským týmem získal i čtyři tituly v turecké lize.
Aktuálně je historicky šestým nejlepším střelcem Euroligy, třetím doskakovačem, třetí místo mu patří i v počtu zisků, deváté mezi blokaři. Více zápasů než Veselý odehrála pouze čtveřice hráčů.
„Po mnoha nezapomenutelných letech přišel čas uzavřít kapitolu mé basketbalové cesty,“ napsal Veselý na svém instagramu.
„Od Bělehradu do Istanbulu a Barcelony jsem měl tu čest zažít nespočet bitev, mít skvělé spoluhráče, trenéry, nejvěrnější fanoušky, prožít spoustu výher i těžkých proher, lavinu emocí a získat sbírku vzpomínek, které se mnou zůstanou navždy,“ uvedl rodák z Ostravy.
Před příchodem do Turecka působil Veselý tři sezony v NBA, kam byl v roce 2011 draftován jako šestý v pořadí, nejvýše ze všech českých hráčů v historii. V kádru Washingtonu a potom ještě Denveru se ale neprosadil podle svých představ a vrátil se do Evropy.
Do zámoří zamířil z Partizanu Bělehrad, s nímž vybojoval také tři ligové tituly a stejný počet pohárových trofejí. Pětkrát vyhrál anketu o nejlepšího českého basketbalistu roku. Reprezentační dres hájil například na mistrovství Evropy v letech 2013, 2015 či v roce 2022, kdy Česko hostilo jednu ze základních skupin. Zúčastnil se také olympijských her v Tokiu v roce 2021.
„Do téhle hry jsem dal vše a ona mi vrátila ještě víc. Odcházím s vděčností a hrdostí. Máme stále před sebou další dva měsíce boje v ACB Lize a já se budu naplno soustředit do posledního utkání. A od září se uvidíme na tribuně,“ doplnil Veselý, jenž momentálně kvůli zhoršení problémů s pravým kolenem vynechal poslední dva zápasy.