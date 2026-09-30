Na palubovce mával nadšeným fanouškům, po boku mu stála manželka se synem, dceru držel v náručí.
A taky se mohl dojímat. Turecký velkoklub mu totiž přichystal pět a půl minuty dlouhé vzpomínkové video, v němž se prolínají slavné Veselého momenty s poděkováními od jeho bývalých parťáků i rodiny.
„Původně jsem měl v plánu jen přijít a podívat se na zápas, ale připravili pro mě tento velmi výjimečný okamžik,“ reagoval 36letý ostravský rodák pro turecké žurnalisty.
Sarı Mirasımızın en özel isimlerinden Jan Vesely'e eski dostlarından gelen mesajlarla 'Ataşehir'e bir kez daha hoş geldin!' diyoruz!— Fenerbahçe Tarfin Erkek Basketbol (@FBBasketbol) September 29, 2026
Jan Vesely'e Fenerbahçe ve Avrupa Basketboluna kattıkları için bir kez daha teşekkür ediyor, hayatının yeni döneminde kendisine ve ailesine… pic.twitter.com/AEoXcPIZO9
„Fanoušci Fenerbahce a tato atmosféra mi chyběla,“ pokračoval. „Jsou to už čtyři roky, co jsem odešel, ale vždycky rád vzpomínám na léta, která jsem tady odehrál. Bylo to krásné, tento klub je velmi výjimečný.“
Doba, kdy mu zaplněná aréna pěla na míru ušitý chorál, se také na chvíli vrátila. V závěru videa totiž popěvek začnou Veselého bývalí parťáci a srbští reprezentanti Marko Gudurič s Bogdanem Bogdanovičem, ke kterým se pak přidali i příznivci v hale.
„Jan Jan Vesely, uçalım Vesely, smacı basmadan duramıyorum!“
V překladu: „Jan Jan Veselý, proleť se Veselý, nemůžeš přestat smečovat!“
DUNK! Jan Veselý smečuje v dresu istanbulského Fenerbahce.
„S mnoha spoluhráči z Fenerbahce jsem stále v kontaktu. Byl to pro mě velmi dojemný okamžik. Moje žena sice předstírala, že o ničem neví, ale je zřejmé, že v tom jela taky,“ usmíval se Veselý, který si užívá sportovního důchodu.
V istanbulské areně se pozdravil také s koučem domácího výběru Šarunasem Jasikevičiusem, se kterým se potkali během jeho působení v Barceloně, či Azizem Yıldırımem, 32. předsedou Fenerbahce S.K.
|
Přes Balkán do NBA až mezi evropské velikány. Jaká byla kariéra Jana Veselého
Jeho přítomnost potěšila i hráče.
Kamery zachytily, jak Veselý konverzuje s aktuálně zraněným Shanem Larkinem. Těsně před začátkem zápasu za Čechem přiběhl také Braxton Key, kterému však zápas proti Bayernu nevyšel podle představ. Na sociální síti X pak k videu s někdejším vynikajícím pivotem vyťukal: „Já a můj nejlepší okamžik večera. Je parádní, že jsem mohl pozdravit legendu.“
Veselý se totiž s kariérou rozloučil ve chvíli, kdy je historicky šestým nejlepším střelcem Euroligy, třetím doskakovačem, stejné místo mu patří i v počtu zisků, deváté pak mezi blokaři. Více zápasů než on v prestižní soutěži odehrála pouze čtveřice hráčů.
I proto ho ve Fenerbahce řadí mezi nejlepší basketbalisty, kteří nosili žluto-modrý dres.
Svému bývalému klubu nyní Veselý popřál: „Snad získají titul! Důležité bude, aby všichni zůstali zdraví. Mají trenéra, který je dokáže k úspěchům dotáhnou, i hráče na úrovni.“