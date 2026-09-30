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Pocta pro legendu. Veselému aplaudovali v Turecku, jeho parťáci pak rozezpívali halu

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  10:25
Jan Veselý s dcerou sleduje poděkování, které mu nachystalo Fenerbahce.

Jan Veselý s dcerou sleduje poděkování, které mu nachystalo Fenerbahce. | foto: Fenerbahce Beko / Facebook

Jan Veselý dostal na Fenerbahce památeční plaketu.
Jan Veselý zdraví fanoušky před zápasem Fenerbahce s Bayernem v Eurolize.
Jan Veselý se zdraví s trenérem Šarunasem Jasikevičiusem před zápasem...
Jan Veselý s rodinou na Fenerbahce.
60 fotografií
Vrátil se do míst, která mu připomínají osmiletý úsek jeho bohaté kariéry. A také zisk euroligového titulu i řady individuálních ocenění. Na dnes už bývalého českého basketbalistu Jana Veselého v Turecku nezapomněli. Když dorazil na úterní zápas istanbulského Fenerbahce, dočkal se bouřlivých ovací.

Na palubovce mával nadšeným fanouškům, po boku mu stála manželka se synem, dceru držel v náručí.

A taky se mohl dojímat. Turecký velkoklub mu totiž přichystal pět a půl minuty dlouhé vzpomínkové video, v němž se prolínají slavné Veselého momenty s poděkováními od jeho bývalých parťáků i rodiny.

„Původně jsem měl v plánu jen přijít a podívat se na zápas, ale připravili pro mě tento velmi výjimečný okamžik,“ reagoval 36letý ostravský rodák pro turecké žurnalisty.

„Fanoušci Fenerbahce a tato atmosféra mi chyběla,“ pokračoval. „Jsou to už čtyři roky, co jsem odešel, ale vždycky rád vzpomínám na léta, která jsem tady odehrál. Bylo to krásné, tento klub je velmi výjimečný.“

Doba, kdy mu zaplněná aréna pěla na míru ušitý chorál, se také na chvíli vrátila. V závěru videa totiž popěvek začnou Veselého bývalí parťáci a srbští reprezentanti Marko Gudurič s Bogdanem Bogdanovičem, ke kterým se pak přidali i příznivci v hale.

„Jan Jan Vesely, uçalım Vesely, smacı basmadan duramıyorum!“

V překladu: „Jan Jan Veselý, proleť se Veselý, nemůžeš přestat smečovat!“

Jan Veselý z Fenerbahce Istanbul smečuje do koše Maccabi Tel Aviv.
Jan Veselý z Fenerbahce Istanbul smečuje v derby proti Anadolu Efes Istanbul.

DUNK! Jan Veselý smečuje v dresu istanbulského Fenerbahce.

„S mnoha spoluhráči z Fenerbahce jsem stále v kontaktu. Byl to pro mě velmi dojemný okamžik. Moje žena sice předstírala, že o ničem neví, ale je zřejmé, že v tom jela taky,“ usmíval se Veselý, který si užívá sportovního důchodu.

V istanbulské areně se pozdravil také s koučem domácího výběru Šarunasem Jasikevičiusem, se kterým se potkali během jeho působení v Barceloně, či Azizem Yıldırımem, 32. předsedou Fenerbahce S.K.

Přes Balkán do NBA až mezi evropské velikány. Jaká byla kariéra Jana Veselého

Jeho přítomnost potěšila i hráče.

Kamery zachytily, jak Veselý konverzuje s aktuálně zraněným Shanem Larkinem. Těsně před začátkem zápasu za Čechem přiběhl také Braxton Key, kterému však zápas proti Bayernu nevyšel podle představ. Na sociální síti X pak k videu s někdejším vynikajícím pivotem vyťukal: „Já a můj nejlepší okamžik večera. Je parádní, že jsem mohl pozdravit legendu.“

Jan Veselý se zdraví s trenérem Šarunasem Jasikevičiusem před zápasem Fenerbahce s Bayernem v Eurolize.

Veselý se totiž s kariérou rozloučil ve chvíli, kdy je historicky šestým nejlepším střelcem Euroligy, třetím doskakovačem, stejné místo mu patří i v počtu zisků, deváté pak mezi blokaři. Více zápasů než on v prestižní soutěži odehrála pouze čtveřice hráčů.

I proto ho ve Fenerbahce řadí mezi nejlepší basketbalisty, kteří nosili žluto-modrý dres.

Svému bývalému klubu nyní Veselý popřál: „Snad získají titul! Důležité bude, aby všichni zůstali zdraví. Mají trenéra, který je dokáže k úspěchům dotáhnou, i hráče na úrovni.“

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