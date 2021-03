Veselý sahal při výhře v Miláně po triple doublu, stal se hráčem kola

S indexem užitečnosti 35 zaostal Veselý o jediný bod za svým maximem v soutěži z roku 2018. Pomohl si i dvěma zisky a jedním blokem.

Svou roli ale v rozhovoru pro Euroleague TV nezdůrazňoval: „Hráli jsme týmově. Sice jsme udělali pár chyb, hlavně na začátku čtvrté čtvrtiny, ale dotáhli jsme to do konce. Jsem za to rád.“

Střelecky turecký celek táhli Nando De Colo (20 bodů) a Lorenzo Brown (18 bodů). Milánu nestačilo 20 bodů Kevina Puntera, bývalý kapitán Fenerbahce Gigi Datome nedávným spoluhráčům nastřílel 16 bodů.

Fenerbahce minulý týden po deseti zápasech poprvé v Eurolize prohrálo, když nestačilo v městském derby nad Anadolu Efes.

Sestřih ze zápasu Milán - Fenerbahce:

Nyní se vrátilo na vítěznou vlnu na hřišti třetího týmu tabulky, kterému oplatilo prosincovou porážku o osm bodů 71:79. Tehdy Veselý kvůli zranění v sestavě chyběl. Jeho tým je v tabulce osmý.

„Musím říct, že jsme měli hodně špatný začátek sezony. Všechno jsme prohráli o třicet bodů. V posledním kole jsme odehráli s Efesem hodně podobný zápas. Naším hlavním cílem bylo na tento zápas zapomenout a vrátit se k tomu, jak jsme hráli, když jsme vyhráli deset utkání v řadě,“ shrnul Veselý.

Euroliga basketbalistů - 27. kola Olimpia Milán - Fenerbahce Istanbul 92:100 (za hosty Veselý 13 bodů, 10 doskoků, 8 asistencí)

