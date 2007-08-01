náhledy
Jan Veselý, jeden z nejlepších českých basketbalistů 21. století, na konci června 2026 definitivně uzavřel svou profesionální kariéru. „Končí opravdový velikán českého basketbalu,“ smekl i reprezentační manažer Jiří Welsch. Připomeňte si, co všechno ostravský rodák zažil a dokázal.
Autor: Profimedia.cz
Narodil se 24. dubna 1990 v Ostravě. Počátky jeho kariéry jsou spojené s dvojicí klubů - Příborem a Snakes Ostrava, kteří nedávno poslali do světa další českou naději Lukáše Smažáka. Veselý prošel i mládežnickými reprezentacemi: hned dvakrát si zahrál na EuroBasketech pro hráče do 16 i 18 let.
Autor: europeanprospects.com
„Platil za nejnadanějšího mladého kluka v Česku,“ vyprávěl o Veselém na jaře Zoran Dragič, bývalý parťák českého basketbalisty ze Slovanu Lublaň. Tam strávil talentovaný podkošový hráč sezonu 2007/08, načerpal zkušenosti i cenné kontakty a vydal se za dalším balkánským dobrodružstvím.
Autor: FIBA
Mezi lety 2008 až 2011 hájil barvy bělehradského Partizanu. Srbsko mu přirostlo k srdci a to nejen díky manželce Nataliji Miladinovičové, kterou si v roce 2017 vzal. V hlavním městě se stal týmovou oporou a mezi fanoušky velmi oblíbeným hráčem.
Autor: Aleksandar Djorovič
S Partizanem slavil tři srbské tituly a stejný počet trofejí v poháru i v Jadranské lize. Pravidelně nastupoval v Eurolize a budoval si pověst jednoho z nejzajímavějších mladých hráčů v Evropě. „Kad Jan igra, svi smo veseli,“ radovali se fanoušci v Bělehradu.
Autor: AP
Nepřekvapí, že zaujal i v zámoří. Povedlo se mu to natolik, že na něj v roce 2011 Washington Wizards ukázali jako na šestého hráče draftu NBA. Ještě před výběrem talentů byl srovnáván s Dirkem Nowitzkým či Andrejem Kirilenkem.
Autor: AP
Do nejslavnější basketbalové soutěže světa měl nakročeno jako třetí Čech v historii. Před ním si na zámořských palubovkách zahráli Jiří Zídek mladší a Jiří Welsch.
Autor: AP
V premiérové sezoně odehrál v NBA 57 utkání, do 20 z nich nastoupil v základní pětce. Nakonec se dostal na průměry 4,7 bodu a 4,4 doskoku.
Autor: AP
Svou cestou Jan Veselý inspiroval. Několikrát si zatrénoval i s mladými basketbalisty, které motivoval do další práce.
Autor: Jiří Seidl, MF DNES
Sezona číslo 2 v NBA. Veselého prostor na palubovce klesá, odehraje sice 51 zápasů, ale jen čtyřikrát se vejde do základní sestavy Wizards. Jeho průměry se zastavily na 2,5 bodu a 2,4 doskoku.
Autor: AP
EuroBasket 2013, první velká akce v seniorské reprezentaci. Veselý se stal s průměry 17 bodů a 11,2 doskoku nejlépe střílejícím i doskakujícím hráčem české reprezentace, která ovšem neprošla do druhé fáze turnaje ve Slovinsku.
Autor: AP
Třetí rok v NBA začal ostravský rodák ve Washingtonu, ve 33 zápasech dal v průměru 3,2 bodu a přidal 3,4 doskoku. Dále se však trápil, nejvíce byla jeho nepohoda znatelná při trestných hodech (zoufalá úspěšnost 26,7 %).
Autor: AP
V únoru 2014 zamířil z Washingtonu k Denver Nuggets, za které odehrál 21 zápasů. A byť si mírně zlepšil průměry, byla to jeho poslední štace v zámoří. „Nějaký čas jsem s ním v Americe strávil a můžu s čistým svědomím říct, že makal na víc než sto procent,“ tvrdil po letech jeho osobní kouč Mirsad Alilovič.
Autor: AP
Po návratu do Evropy zamířil Veselý do Turecka, kde oblékal barvy Fenerbahce Istanbul. Navíc během sezony 2014/15 znovu začal přesvědčovat o svých kvalitách. Výrazně pomohl k postupu do Final Four Euroligy, kde si klub zahrál poprvé v historii.
Autor: http://www.euroleague.net/
A také se opět ukázal v národním týmu. Na EuroBasketu 2015 zářil, byl třetím nejlepším střelcem (19,3 bodu) i druhým nejlépe doskakujícím hráčem turnaje (9,1 doskoku). Česká reprezentace obsadila konečné sedmé místo.
Autor: FIBA
Další vydařenou sezonu mu přerušilo zranění Achillovy šlachy, i přesto se dostal do All Star týmu Euroligy. Fenerbahce si znovu zahrálo Final Four, v boji o titul dal Veselý 7 bodů, ale trápil se s trestnými hody a smutnil po prohře 96:101 v prodloužení s CSKA Moskva.
Autor: ČTK
V červnu 2016 se také vrátil na trůn Basketbalisty roku, v předchozích třech letech si ocenění vysloužil Tomáš Satoranský.
Autor: ČTK
Tureckému velkoklubu se poté zavázal do roku 2019. A hned v prvním ročníku po prodloužení smlouvy měl několik důvodů k radosti: Fenerbahce ovládlo domácí soutěž (předchozí dvě sezony kralovalo Anadolu Efes Istanbul) a podmanilo si i Euroligu.
Autor: Euroleague.net
O sezonu později se dokonce Veselý dostal do All Star týmu Euroligy. S Fenerbahce skončil v soutěži druhý za Realem Madrid, který táhl jistý slovinský mladíček Luka Dončič.
Autor: Euroleague.net
Ale to ještě nebylo vše. Byť turecký velkoklub skončil v sezoně 2018/19 v Eurolize na třetím místě, Veselý přebral ocenění pro MVP (nejužitečnějšího hráče) ročníku. „Určitě největší individuální cena, jakou jsem dostal,“ řekl tehdy pro česká média.
Autor: Euroleague.net
Jenže ho taky pořádně trápila zranění. Kvůli potížím s kolenem zmeškal i jeden z vrcholů své basketbalové generace - mistrovství světa 2019. Na něm Česko bralo senzační 6. místo.
Autor: Profimedia.cz
Zato u další slávy už nechyběl. Takto slavil s Tomášem Satoranským postup na olympijské hry v Tokiu. Češi uspěli na kvalifikačním turnaji v Kanadě. Na úvod sice padli s Tureckem, ale pak porazili o bod Uruguay, následně o dva body domácí tým a na závěr jednoznačně Řecko. Veselý měl průměrné statistiky: 10,8 bodu, 8 doskoků a 3,5 asistence.
Autor: FIBA
Na olympiádě si zahrál český tým i proti USA. Ze skupiny, kde byla ještě Francie a Írán, ale nepostoupil. Ostravský rodák nasbíral průměry: 14,3 bodu, 5 doskoků a 3,3 asistence.
Autor: AP
Ve Fenerbahce zůstal až do roku 2022, loučil se čtvrtým titulem z turecké ligy. Ve finále proti Anadolu Efes přebíral ocenění pro MVP.
Autor: Euroleague.net
Velké ambice mělo Česko na EuroBasketu 2022. Základní skupinu tehdy hostila Praha. Jenže se řešilo také zranění Tomáše Satoranského. Veselý a spol. po těsném postupu ze skupiny nakonec vypadli v osmifinále s Řeckem (88:94), hvězdný podkošový hráč dal přitom 21 bodů. Turnaj zakončil s průměry: 15,8 bodu, 5,2 doskoku a 1,7 asistence.
Autor: Michal Sváček, MAFRA
Načež se rozjela jeho spolupráce s Tomášem Satoranským i na klubové úrovni. Sešli se v Barceloně, kde doufali ve velké úspěchy.
Autor: Profimedia.cz
Hned v úvodní sezoně dotáhli katalánský celek ke španělskému titulu. Ten však zůstal jedinou trofejí jejich éry.
Autor: Profimedia.cz
Jan Veselý si naposledy zahrál za reprezentaci v kvalifikaci o MS 2023. A ačkoliv na začátku působení Luboše Bartoně přijel národní tým podpořit v boji o světový šampionát 2027, na palubovce se už neukázal.
Autor: Václav Mudra/CZ.BASKETBALL
Po prohraném finále španělské ligy v sezoně 2025/26, kterou dohrával se sebezapřením, definitivně uzavřel svou bohatou basketbalovou kariéru.
Autor: ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial, Profimedia.cz
Veselý odchází do sportovního důchodu jako euroligová legenda. V soutěži odehrál 414 zápasů, což ho řadí na páté místo historické tabulky. Je také šestým nejlepším střelcem (4379 bodů), počet doskoků (1906) i zisků (403) má dokonce třetí nejvyšší. Do top 10 se vejde také v blocích (223).
Autor: Javier Borrego / Shutterstock Editorial, Profimedia.cz