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MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)
MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.
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Další sportovní akce v roce 2026:
Vysvědčení nepotěší. Známky pro české reprezentanty: žádná jednička, dvě pětky
Od našich zpravodajů v USA Šampionát, který se nepovedl. Pro někoho zklamání, pro jiného ostuda. Ale spokojený být národní tým s vystoupením na mistrovství světa určitě být nemůže. Ve skupině s Mexikem, Jihoafrickou republikou...
MS ve fotbale 2026: program, skupiny, jak hráli Češi
Mistrovství světa ve fotbale se v roce 2026 vůbec poprvé hraje za účasti 48 týmů a hostí jej tři země – USA, Mexiko a Kanada. Národní tým se na světovém šampionátu představil po 20 letech, skončil...
Česko - Mexiko 0:3, tři minely a konec fotbalistů na MS, ve skupině jsou poslední
Od našeho zpravodaje v Mexiku Tři zápasy a šlus. Fotbalová reprezentace se s mistrovstvím světa loučí porážkou 0:3 v Mexiku proti domácímu týmu a v základní skupině skončila na posledním místě. Duel na Aztéckém stadionu rozhodla...
Nejkrásnější šaty na kurtech? Kosťuková bude na Wimbledonu hrát v krajkách
Po Naomi Ósakaové a Coco Gauffové ukázala svůj wimbledonský model ještě před vstupem na kurty také Marta Kosťuková. A stejně jako její sokyně na sebe upoutala pozornost. Současná světová třináctka...
MS ve fotbale 2026 ONLINE: Francie vládla, utkání Mexika odkládá bouře a déšť
Fotbalové mistrovství světa se letos koná ve Spojených státech amerických, Kanadě a Mexiku od 11. června do 19. července. Poprvé v historii se ho účastní 48 týmů, což znamená rekordních 104 zápasů. A...
ONLINE: Mexiko - Ekvádor 2:0, domácí zatím vládnou, druhý gól dává Jiménez
V play off mistrovství světa nezvítězili mexičtí fotbalisté od roku 1986, kdy rovněž šampionát pořádali. Tenkrát prošli do čtvrtfinále, podaří se jim letos něco podobného? V prvním kole play off...
MS ve fotbale 2026 ONLINE: Francie vládla, utkání Mexika odkládá bouře a déšť
Fotbalové mistrovství světa se letos koná ve Spojených státech amerických, Kanadě a Mexiku od 11. června do 19. července. Poprvé v historii se ho účastní 48 týmů, což znamená rekordních 104 zápasů. A...
Francie - Švédsko 3:0, jasná záležitost, dvakrát pálil Mbappé a stíhá Messiho
Držení míče přes šedesát procent, celkem pětadvacet střel, jasná herní převaha. Fotbalisté Francie si na mistrovství světa s přehledem poradili se Švédském 3:0 a postupují do osmifinále. Dvěma góly...
Končí i trenér Nizozemců. V Koemanově rozhodnutí hrály roli i osobní důvody
Trenér nizozemských fotbalistů Ronald Koeman rezignoval po vyřazení svých svěřenců v úvodním kole play off mistrovství světa po penaltovém rozstřelu s Marokem. Třiašedesátiletý někdejší reprezentant...
Na trenažéru v sauně, s pláštěnkou na sobě. I tak se Otruba chystal na první Tour
V deseti letech se doma díval v televizi na Tour, jak cyklisté vyjíždějí do strmého kopce. Načež pronesl: „No jo, to jsou profíci, ty určitě nikdy nebolí nohy.“ Dnes se 28letý cyklistický profesionál...
Menšík zvládl super tiebreak, uspěli i Lehečka a Nosková. Williamsová končí
Pět českých tenistů prošlo během druhého dne Wimbledonu přes první kolo. Dál postupují Jakub Menšík, který zvládl pětisetovou bitvu, Jiří Lehečka, Linda Nosková, Marie Bouzková a Karolína Plíšková,...
Wimbledon 2026: program, výsledky, čeští tenisté, historie
V tenisovém kalendáři je na řadě třetí grandslam sezony. Do Wimbledonu se vydá také početná česká výprava. Tituly budou obhajovat Jannik Sinner a Iga Šwiateková. Už 139. ročník slavného turnaje se...
Menšík po další bitvě: Terč na zádech? Ani jsem nestačil vstřebat, co se v Paříži stalo
Od našeho zpravodaje ve Velké Británii Časomíra délky zápasu zrovna ukazovala 3:33, když Jakub Menšík vypálil tak prudký a přesný servis, že mu stačilo jen zkontrolovat, že míč z rakety soupeře dopadne daleko do autu. Uf, mohl si...
Pobřeží slonoviny - Norsko 1:2, nervy až do konce. Postup Evropanů vystřelil Haaland
Na poslední roh si naběhl i brankář Fofana, chvíli předtím jeho norský protějšek Nyland vytáhl prudký přímý kop Dialla. I díky tomu norští fotbalisté udrželi proti Pobřeží slonoviny výsledek 2:1 a...
Vzor na hřišti i mimo něj. Satoranský se po šesti sezonách loučí s Barcelonou
Tomáš Satoranský oficiálně uzavřel své působení v Barceloně. Čtyřiatřicetiletému českému basketbalistovi vypršela čtyřletá smlouva a podle očekávání se s klubem, v němž strávil celkem šest sezon a...
První kočárek navržený pro maximální blízkost: Vyzkoušely jsme Thule Charm 2 in 1
Hledáte kočárek, který vaše miminko dokonale ochrání, poskytne mu prémiové pohodlí a vám umožní mít ho neustále na očích a na dosah? V redakci jsme...
Pavouk MS ve fotbale 2026: program play off, kdo s kým bude hrát
Na fotbalovém mistrovství světa se hraje 1. kolo play off, do kterého postoupily vždy dva nejlepší celky ze všech dvanácti skupin a také osm mužstev z třetích míst. Podívejte se, jak vypadá pavouk...
MS ve fotbale 2026: program, skupiny, jak hráli Češi
Mistrovství světa ve fotbale se v roce 2026 vůbec poprvé hraje za účasti 48 týmů a hostí jej tři země – USA, Mexiko a Kanada. Národní tým se na světovém šampionátu představil po 20 letech, skončil...