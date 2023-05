Opava semlela Nymburk. Něco takového se nám ani nezdálo, tvrdí Švandrlík

„Super. Ani se nám nezdálo, že je dneska tak spláchneme. Předvedli jsme dobrý zápas. Jsme moc rádi, že jsme se takto mohli odvděčit našim fandům za podporu,“ řekl opavský křídelník Jan Švandrlík.

Dá se říct, že vám vycházelo úplně všechno?

Asi jo. Fakt nám to sedlo. Hned na začátku jsme trefili trojky a uklidnili se. A hlavně jsme se mohli opřít o obranu, tam byl asi největší rozdíl oproti ostatním zápasům. Udržet Nymburk na padesáti osmi bodech je super. Pokud tak budeme pokračovat, věřím, že ještě to jedno potřebné vítězství urveme.

Jak těžké bylo po celé utkání udržet koncentraci?

Tak je tomu každý zápas, je to play off. Týmy se nevzdávají, je jedno, o kolik to je. Soupeř ztrátu vždycky zkusí stáhnout. Furt jsme si říkali, že nesmíme povolit, a to se nám povedlo. Zvládli jsme to.

Přesto, všimli jste si, jak byli Nymburští skleslí? Jejich střídačka vůbec nežila.

Prohrávali, dostali dnes celkem hodně bodů, ale je to zkušený kvalitní tým, takže není konec. Určitě se zvednou a půjdou do toho ve čtvrtek znovu. My musíme zůstat na hrušce, trochu spadnout na zem a dál bojovat o bod, který nám chybí.

Takže postup je pořád daleko, byť vedete 3:1 na zápasy?

Nic není rozhodnuto. Musíme jet dál, nepolevit a snad to dotáhneme do vítězného konce.

Překvapilo vás, že Nymburk na vás už potřetí nenašel zbraň?

To nemám moc rád, o tom se můžeme bavit, pokud opravdu vyhrajeme. Modlím se, aby nic nenašli, a uvidíme.

Porazili jste je ale potřetí za sebou, což se žádnému jinému týmu v lize za minulých devatenáct sezon nepodařilo.

Všechno je jednou poprvé. Jsme za to moc rádi, ale víme, že to pořád ještě vůbec nic neznamená.

Po 18 letech můžete být prvním týmem, který Nymburk odřízne od titulu. Bude těžké udržet hlavy, abyste to zvládli?

Jo, ale furt je to basket. Musíme se soustředit na další zápasy. Je sice hezké, že můžeme být po takové době první, ale důležité je opravdu tu sérii vyhrát. A to se nám ještě nepodařilo.