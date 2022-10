Nesmíme myslet na předešlé porážky, velí Štěrba před zápasem s USK

„U nás to teď bude o psychice, nesmíme se moc zaobírat tím, co se stalo. Musíme se soustředit na to, co předvádíme na trénincích, a to přenést do zápasů,“ podotkl Štěrba, „výhodou tohoto formátu ligy je, že utkání jdou rychle za sebou. My tak máme velmi brzy další možnost hrát o první výhru v sezoně.“

Aby na ni Východočeši mohli skutečně dosáhnout, měli by především výrazným způsobem omezit míčové ztráty. Právě ty je totiž v Ostravě (23) i v Děčíně (20) doslova popravily — třeba děčínští Válečníci jich nenasbírali ani polovinu než Beksa.

„Průměr přes 20 ztrát je alarmující. Když se jich vyvarujeme, budeme mít víc střel na koš, tím snad i víc bodů a větší šanci zvítězit,“ věří Štěrba, jenž se na duel s nedávnými parťáky v dresu „Sov“ hodně těší.

USK je přitom v úplně jiné situaci než Beksa. Zvítězil totiž doma nad Hradcem Králové (87:72) i v Ostravě (88:78).