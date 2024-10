Vytleskaný, poražený. Cítil jsem velkou nostalgii, přiznal v Ústí trenér Šotnar

„Je to špatné, na druhou stranu jsme tým v přestavbě. Je to cesta, která bude dlouhá, na začátku možná těžší, než jsme si představovali. Ale musíme se s tím poprat, jestli chceme být úspěšní,“ zavelel Šotnar po nedělní porážce 81:88.

Nepanuje už v Pardubicích nervozita z tak špatného startu?

Nikdo není spokojený. Hráči, trenéři ani vedení. Všechny ty zápasy jsme mohli vyhrát, ale zároveň jsme si nepřipsali ani bod. Musíme si probrat vnitřně, co se dá dělat lépe. Není to nic příjemného v životě basketbalového trenéra, ale ani konec světa. Je začátek, věřím, že se odpíchneme k lepším zítřkům.

Přepadla vás nostalgie, když jste do Ústí nad Labem poprvé přijel jako soupeř?

Cítil jsem velkou nostalgii, ještě před pár měsíci jsme tady uhráli historický výsledek a na to se nezapomíná.

Petr Šafarčík (vlevo) z Pardubic blokuje cestu přihrávky, Tomáš Vyoral z Ústí posílá míč jinam.

Vnímal jste reakci publika, když jste přicházel na palubovku?

Vnímal jsem, že mi lidi zatleskali, bylo to hrozně fajn. Odešel jsem v dobrém, vztah s fanoušky jsme si budovali během těch tří let a v letošním play off to bylo skvělé. Chtěl bych jim poděkovat za to přivítání, a aspoň jsem rád, že oni jsou rádi, když už ne já po tomto zápase.

Přitom rozehraný jste ho měli skvěle, vedli jste o 12 bodů.

Ale pak rozhodly individuality soupeře v koncovce, těžké trojky dal Tomáš Vyoral, Láďa Pecka to tam v jednu chvíli držel. My jsme hráli slušný týmový výkon, ale bohužel jsme to neudrželi do konce.

Jak se vám zamlouvá nově poskládaný ústecký tým?

Sestavili to velmi slušně, mají výborné individuality. Postupem času, jak se budou sehrávat, budou jistě hrát ještě lépe. Dnes to táhli v hodně úzké rotaci, bohužel ani to jsme nevyužili.