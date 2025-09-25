Šotnar poděkoval, že nedostal výpověď. Z Pardubic by časem rád viděl klub číslo 1

Autor:
  14:00
Vyřazení pardubických basketbalistů v předkole play off a konečné 10. místo? Nic podobného už se zkrátka nesmí opakovat. „Hodlám ukázat, že loňský rok nebyl obrazem naší práce, ale jen odrazovým můstkem pro to, co bude,“ říká před startem nové sezony Jan Šotnar, trenér Beksy. Mužstvo se čtyřmi novými Američany by podle něho mělo letos v lize plnit roli „černého koně“.

Pardubický trenér Jan Šotnar sleduje své svěřence. | foto: Radek Váňa / BK Olomoucko

Cení si toho, že s ním klubový management po katastrofálním začátku předchozí sezony, kdy měly Pardubice v jednu chvíli negativní bilanci 2-12, neučinil „krátký proces“, ale dopřál mu, i s ohledem na rozsáhlou marodku, prostor na práci.

„Kromě krátkodobých cílů jsme si vytyčili i dlouhodobé vize a vedení tomu dostálo — po našich výsledcích a výkonech ze začátku sezony by asi málokterý klub na té cestě setrval a podržel trenéra s tím, že se bude snažit něco budovat. Za to bych chtěl poděkovat,“ uvedl Jan Šotnar, kouč pardubických basketbalistů, na úterní předsezonní tiskovce.

Pardubice i v nepovedené sezoně našly pozitiva, do nové jdou s vyšším rozpočtem

K upevnění jeho pozice kromě výsledkového zlepšení přispěla i navenek skrytá Šotnarova píle v otázce úzkého propojení A-týmu s prvoligovou zálohou a mládeží, ovšem marná snaha — první mužstvo dospělých v nejvyšší soutěži je prostě na očích nejvíc.

„A já jsem sem rozhodně nepřicházel, abychom hráli skupinu A2. Chci, aby se Pardubice v dlouhodobém měřítku staly českým klubem číslo 1. Bez toho, aby měl výsledky A-tým, to nepůjde,“ konstatoval Šotnar.

Po loňské zkušenosti nechtěl nikdo přímo z klubu vyhlašovat útok na semifinále nebo podobně, aby se mu jeho slova, nedejbože, později nevrátila jako bumerang.

„Vnímám nás jako černého koně soutěže,“ poznamenal k tomu Šotnar a zároveň upozornil na nepříjemný los zkraje ročníku, kdy Beksa nejprve zamíří do Opavy, pak hostí ústeckou Slunetu, následně dvakrát nastoupí venku a pak doma vyzve mistrovský Nymburk a vždy houževnatý Děčín.

„Start je krutý, v žádném z těch utkání nebudeme jasným favoritem. Ale budeme nachystaní,“ slíbil kouč Šotnar.

I když je k ní vždycky třeba přistupovat s rezervou, příprava se Východočechům opravdu vydařila. Ze šesti přáteláků jich Beksa vítězně zvládla hned pět.

„Odehráli jsme kvalitní utkání převážně se soupeři z Polska a Slovenska,“ podotkl Šotnar. „Po tom, co jsem teď o víkendu viděl v Nitře a v Handlové, bude tým už od počátku schopný konkurence s těmi nejlepšími,“ věřil.

České jádro Beksy v čele s veteránem Švrdlíkem zůstalo, k němu přibyli Jakub Tůma z Nymburka a Matěj Kolík z mládeže. Plus čtyři Američané: Trey Bonham, Joe Bryant junior, Ryan Moffatt a Zed Key.

Tůma po šesti letech opouští Nymburk. Nový impulz našel v Pardubicích

„Chtěli jsme přivést jednoho kvalitního Čecha, ale nepřeplácet. Kromě Jakuba Tůmy pro nás na trhu nebyl nikdo zajímavý,“ řekl trenér Šotnar. I proto bylo nutné poohlédnout se v zahraničí. „U Američanů jsme dbali na to, aby charakterově zapadli. Nebrali jsme takové, kteří už mají v Evropě něco odehráno — žoldáky, co si chtějí jen vydělat. Vybírali jsme mladé kluky. Dva z nich tu jsou úplní nováčci, jeden hráč v Evropě působil rok a zbývající dva roky,“ nastínil kouč Beksy.

Přítomnost borců ze Spojených států na palubovce by se měla projevit i v odlišném herním projevu mančaftu. Výhodou je, že s nimi Šotnar a jeho kolegové mohli pracovat prakticky od poloviny srpna.

„Při skautingu jsme si dali záležet na tom, aby noví hráči korespondovali se stylem, jakým chceme hrát. Po tom měsíci mě to naplňuje optimismem, vpluli do toho přirozeně. To, co jsme chtěli předvádět už loni, tedy agresivní obranu po celém hřišti, tlak na soupeře a rychlou přechodovou fázi do útoku, s tímhle týmem myslím bude fungovat lépe. Ale uvidíme,“ sdělil kouč.

Jasným vůdcem mužstva na place i v kabině bude kapitán Kamil Švrdlík; Šotnarovi však nadále schází další tahoun Petr Šafarčík, jehož operované koleno bohužel zatím není v pořádku.

Pardubický křídelník Petr Šafarčík v zápase s Nymburkem.

„S Petrem jsme měli dohodu, že s námi buď začne přípravu, nebo ne. Tak abychom se na to tentokrát mohli připravit,“ přiblížil trenér Pardubic. „Nakonec se do ní nezapojil a vývoj s ním je velice nejistý. Skládali jsme to proto tak, jako by neměl být celou sezonu,“ doplnil.

Pokud by se Šafarčíkovi v jejím průběhu přece jen podařilo vrátit, byl by to pro Beksu velký bonus.

„Jsou různé varianty. Pauzíruje už déle než rok, mohl by se rozehrát třeba v rezervě v první lize. Tým by to mohlo ještě nakopnout, dalšího lídra vedle Kamila potřebuje,“ uvědomoval si kouč Šotnar.

Vstoupit do diskuse

BK Opava – BK KVIS Pardubice

27. 9. • 18:30 • Víceúčelová sportovní hala, Opava-Město

Koupit

Nejčtenější

Smrt obětavé naděje. Mladý biatlonista zemřel při jízdě na kole po střetu s autem

Střet s autem při vyjížďce na kole nedaleko Krouny na Chrudimsku přeťal slibnou kariéru devatenáctiletého biatlonisty Jana Vaňhy. Okolnosti páteční tragické nehody nyní zjistila redakce iDNES.cz....

Neštěstí před začátkem sezony. Mladý český biatlonista tragicky zahynul

Období letní přípravy končí a za pár týdnů odstartuje v biatlonu nová zimní sezona, čeští biatlonisté do ní ale budou vstupovat se stínem smutku. V pouhých devatenácti letech tragicky zahynul bývalý...

Slavia - Bodö/Glimt 2:2, strhující bitva, hosté smazali manko a v závěru srovnali

Slávističtí fotbalisté v Lize mistrů mířili k vítězství, vedli o dvě branky, ale nakonec v úvodním zápase hlavní fáze remizovali s Bodö/Glimt 2:2. Vyrovnávací gól dostali v poslední minutě z brejku,...

MS v atletice 2025 Tokio: výsledky, vítězové, česká nominace a výkony

Atletická elita osm dní bojovala v dalekém Japonsku. Mistrovství světa v Tokiu bylo na programu od 13. do 21. září 2025. Českou nominaci a výkony, program závodů a především výsledky najdete v...

Volejbalová senzace pokračuje! Češi zdolali Írán a na MS si zahrají o medaile

Čeští volejbalisté si na mistrovství světa na Filipínách zahrají semifinále. Už tak nejúspěšnější šampionát v samostatné české historii osladili čtvrtfinálovou výhrou nad Íránem 3:1 po setech 22:25,...

Novotného smolná sezona: někdy error, jindy sestřelený. Otestuje nový stroj i tým

Osmkrát na startu, šestkrát nedojel. Na letošní sezonu v seriálu mistrovství světa superbiků v kategorii supersportů 300 by motocyklový závodník Filip Novotný nejraději rychle zapomněl. „Možná jsem...

25. září 2025  14:40

Baník může být super krok v kariéře, věří Šancl. Zatím ale myslí jen na Pardubice

Zhruba za tři měsíce se záložník Filip Šancl připojí k fotbalistům Baníku Ostrava, ale momentálně stále bojuje za Pardubice. A za ně nastoupí také příští týden ve středu od 18.00 v domácí dohrávce 5....

25. září 2025  14:39

Zvláštní bitka s oslavou a úsměvy. Soupeři shodili rukavice současně s gólovou trefou

Že i pouhá příprava může nabídnout ztřeštěné momenty, se dobře ukazuje před startem v NHL. Největší pozornost v duelu Caroliny s Floridou přitáhl úvodní gól. Nebyl vítězný ani kdovíjak krásný. Jen ve...

25. září 2025  14:30

Šotnar poděkoval, že nedostal výpověď. Z Pardubic by časem rád viděl klub číslo 1

Vyřazení pardubických basketbalistů v předkole play off a konečné 10. místo? Nic podobného už se zkrátka nesmí opakovat. „Hodlám ukázat, že loňský rok nebyl obrazem naší práce, ale jen odrazovým...

25. září 2025

Grosjean se vrátí za volant formule. Pět let poté, co v ní málem uhořel

Pět let po málem fatální nehodě ve formuli 1 se francouzský pilot Romain Grosjean opět posadí do kokpitu. V pátek bude na okruhu v Mugellu řídit při testovací jízdě vůz stáje Haas z roku 2023....

25. září 2025  13:37

Hejduk hodil buly v Ústí, viděl debakl a mluvil o synech: Oba hrají za Harvard

Zažil nablýskané ceremoniály v NHL před natřískanými arénami, teď hokejový velikán Milan Hejduk vhodil čestné buly před 350 fanoušky ústeckého Slovanu na šestitisícovém stadionu. Nejslavnější...

25. září 2025

MS ve volejbale mužů 2025: program semifinále, český tým, kde sledovat

Dlouhých patnáct let čekali na účast mezi elitou, teď se čeští volejbalisté na mistrovství světa na Filipínách (12. až 28. září) ukazují výborně. Z těžké základní skupiny postoupili do osmifinále,...

25. září 2025  12:51

Neuvěřitelné, nemám slov. Jak volejbalisty nakopla hrubka íránského kapitána

Po ztrátě koncovky prvního setu prohrávali ve druhém 20:22 a kapitán soupeřů měl jednoznačnou příležitost bodovat. Ale ve vyložené pozici minul smeč a čeští volejbalisté se pak nastartovali k...

25. září 2025  12:21

Volejbalová senzace pokračuje! Češi zdolali Írán a na MS si zahrají o medaile

Čeští volejbalisté si na mistrovství světa na Filipínách zahrají semifinále. Už tak nejúspěšnější šampionát v samostatné české historii osladili čtvrtfinálovou výhrou nad Íránem 3:1 po setech 22:25,...

25. září 2025  8:39,  aktualizováno  12:04

Extraliga podle Ujčíka dělí hráče na hvězdy a ty ostatní. Ředitel soutěže se ohradil

Předseda disciplinární komise extraligy Viktor Ujčík způsobil ve středu pozdvižení. Prohlásil, že na přání hokejových klubů bude trestat přísněji, pokud hráč zraní hvězdu soupeře. Sdělil tím, že...

25. září 2025

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Odvážná tyrkysová i rolba bez řidiče. Ve Varech sídlí skromní mistři inovací

Premium

Přijela snad NHL do Česka? Není to San Jose? Kdepak, pořád jde o tuzemskou extraligu. Vítejte v klubu, kde i radikální úpravy dostávají prostor. A tak se obarvil do tyrkysova. Karlovy Vary nepatří...

25. září 2025

U některých hráčů jsem nebyl spokojený s přístupem, říká Kozel po výhře v poháru

V základní sestavě fotbalistů Jablonce dostali v pohárovém duelu s Hlinskem šanci i hráči, kteří byli v prvoligových zápasech spíše náhradníky nebo přišli do týmu v závěru přestupového období. O...

25. září 2025  11:41

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.