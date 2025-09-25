Cení si toho, že s ním klubový management po katastrofálním začátku předchozí sezony, kdy měly Pardubice v jednu chvíli negativní bilanci 2-12, neučinil „krátký proces“, ale dopřál mu, i s ohledem na rozsáhlou marodku, prostor na práci.
„Kromě krátkodobých cílů jsme si vytyčili i dlouhodobé vize a vedení tomu dostálo — po našich výsledcích a výkonech ze začátku sezony by asi málokterý klub na té cestě setrval a podržel trenéra s tím, že se bude snažit něco budovat. Za to bych chtěl poděkovat,“ uvedl Jan Šotnar, kouč pardubických basketbalistů, na úterní předsezonní tiskovce.
Pardubice i v nepovedené sezoně našly pozitiva, do nové jdou s vyšším rozpočtem
K upevnění jeho pozice kromě výsledkového zlepšení přispěla i navenek skrytá Šotnarova píle v otázce úzkého propojení A-týmu s prvoligovou zálohou a mládeží, ovšem marná snaha — první mužstvo dospělých v nejvyšší soutěži je prostě na očích nejvíc.
„A já jsem sem rozhodně nepřicházel, abychom hráli skupinu A2. Chci, aby se Pardubice v dlouhodobém měřítku staly českým klubem číslo 1. Bez toho, aby měl výsledky A-tým, to nepůjde,“ konstatoval Šotnar.
Po loňské zkušenosti nechtěl nikdo přímo z klubu vyhlašovat útok na semifinále nebo podobně, aby se mu jeho slova, nedejbože, později nevrátila jako bumerang.
„Vnímám nás jako černého koně soutěže,“ poznamenal k tomu Šotnar a zároveň upozornil na nepříjemný los zkraje ročníku, kdy Beksa nejprve zamíří do Opavy, pak hostí ústeckou Slunetu, následně dvakrát nastoupí venku a pak doma vyzve mistrovský Nymburk a vždy houževnatý Děčín.
„Start je krutý, v žádném z těch utkání nebudeme jasným favoritem. Ale budeme nachystaní,“ slíbil kouč Šotnar.
I když je k ní vždycky třeba přistupovat s rezervou, příprava se Východočechům opravdu vydařila. Ze šesti přáteláků jich Beksa vítězně zvládla hned pět.
„Odehráli jsme kvalitní utkání převážně se soupeři z Polska a Slovenska,“ podotkl Šotnar. „Po tom, co jsem teď o víkendu viděl v Nitře a v Handlové, bude tým už od počátku schopný konkurence s těmi nejlepšími,“ věřil.
České jádro Beksy v čele s veteránem Švrdlíkem zůstalo, k němu přibyli Jakub Tůma z Nymburka a Matěj Kolík z mládeže. Plus čtyři Američané: Trey Bonham, Joe Bryant junior, Ryan Moffatt a Zed Key.
Tůma po šesti letech opouští Nymburk. Nový impulz našel v Pardubicích
„Chtěli jsme přivést jednoho kvalitního Čecha, ale nepřeplácet. Kromě Jakuba Tůmy pro nás na trhu nebyl nikdo zajímavý,“ řekl trenér Šotnar. I proto bylo nutné poohlédnout se v zahraničí. „U Američanů jsme dbali na to, aby charakterově zapadli. Nebrali jsme takové, kteří už mají v Evropě něco odehráno — žoldáky, co si chtějí jen vydělat. Vybírali jsme mladé kluky. Dva z nich tu jsou úplní nováčci, jeden hráč v Evropě působil rok a zbývající dva roky,“ nastínil kouč Beksy.
Přítomnost borců ze Spojených států na palubovce by se měla projevit i v odlišném herním projevu mančaftu. Výhodou je, že s nimi Šotnar a jeho kolegové mohli pracovat prakticky od poloviny srpna.
„Při skautingu jsme si dali záležet na tom, aby noví hráči korespondovali se stylem, jakým chceme hrát. Po tom měsíci mě to naplňuje optimismem, vpluli do toho přirozeně. To, co jsme chtěli předvádět už loni, tedy agresivní obranu po celém hřišti, tlak na soupeře a rychlou přechodovou fázi do útoku, s tímhle týmem myslím bude fungovat lépe. Ale uvidíme,“ sdělil kouč.
Jasným vůdcem mužstva na place i v kabině bude kapitán Kamil Švrdlík; Šotnarovi však nadále schází další tahoun Petr Šafarčík, jehož operované koleno bohužel zatím není v pořádku.
„S Petrem jsme měli dohodu, že s námi buď začne přípravu, nebo ne. Tak abychom se na to tentokrát mohli připravit,“ přiblížil trenér Pardubic. „Nakonec se do ní nezapojil a vývoj s ním je velice nejistý. Skládali jsme to proto tak, jako by neměl být celou sezonu,“ doplnil.
Pokud by se Šafarčíkovi v jejím průběhu přece jen podařilo vrátit, byl by to pro Beksu velký bonus.
„Jsou různé varianty. Pauzíruje už déle než rok, mohl by se rozehrát třeba v rezervě v první lize. Tým by to mohlo ještě nakopnout, dalšího lídra vedle Kamila potřebuje,“ uvědomoval si kouč Šotnar.