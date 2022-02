Sudí, pískejte míň! V cizině je basket tvrdší, to je trend, poznal Šotnar

„Pískají malinko jinak. V ostatních státech, kde jsme hráli, to je tvrdší,“ vnímal Šotnar. Sluneta vypadla, ve čtvrtfinálové domácí odvetě remizovala s lídrem slovenské ligy Levicemi 68:68, sedmibodové manko z první partie nedohnala.

Jiný styl rozhodování za vyřazením kouč nehledal. „Je to pozitivum téhle soutěže, tím se učíme. Teď v české NBL nastupujeme ve skupině A1 proti týmům, které se snaží hrát agresivní obranu. A v poháru jsme si na to mohli navyknout.“

Šotnar tvrdí, že tenhle trend je správný. „Působím u české dvacítky, takže v létě vídám, jak nás pískají na reprezentačních akcích. A je to spíš podobné tomu, jak rozhodují v Alpe Adria Cupu. Hra se posouvá, je tvrdší, fyzická. Nemělo by to být na hranici zranění, ale agresivní ano. Což v české lize občas není.“

Sluneta se na to musela na mezinárodní scéně adaptovat. „Nejsme na to úplně zvyklí, byli jsme na tom malinko bití. U balkánských týmů je větší agresivita i tlak na míč, poznali jsme to v Chorvatsku a Slovinsku. Můžou si to dovolit, když rozhodčí pouštějí hru víc než u nás.“

Systémově mezi soupeři z jiných zemí zásadní rozdíl neviděl. „Byly to jen drobné nuance, ale nic dramatického.“ Vyřazení před Final Four ho mrzelo. „V odvetě nám nefungoval útok a je malý zázrak, že jsme to přes 22 ztrát dotáhli do koncovky. Levice si zasloužily postoupit.“

Alpe Adria Cup hodnotil Šotnar pro Ústí jako přínosný. „Vyplnil nám pauzy v NBL. Zpočátku jsme měli široký kádr a chtěli jsme hrát, teď s užší sestavou to bylo složitější. Ale viděli jsme basket trochu jinak,“ líbilo se mu.