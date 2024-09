Inspiruji se v zahraničí, herní koncept si sedá, říká trenér Pardubic Šotnar

„Bylo to velmi těžké z basketbalového i nebasketbalového pohledu. Věděli jsme, že jsme narazili na velmi silný tým, jemuž se uzdravili hráči. Nebyl to soupeř, kterého byste chtěli do play off ze třetího místa, víc jsme si přáli Děčín nebo Brno,“ vzpomínal Šotnar na předsezonní tiskovce Pardubic.

Tím, že Beksu se Slunetou přesvědčivě zdolal, zacpal ústa každému, kdo mínil, že s novou smlouvou už nebude mít v Ústí motivaci.

„Zahráli jsme skvělou sérii a v té době jsem byl pochopitelně rád, že jsme Pardubice vyřadili. Když ta informace prosákla, byl na mě od vedení i širší veřejnosti větší tlak. Ale já jsem profesionál, a i když jsme jednali s Pardubicemi, hlavou jsem byl v play off se Slunetou. Jsem rád, že jsem tomu dokázal úspěšně čelit,“ poznamenal.

Jakožto ambiciózní kouč by chtěl určitě časem dotáhnout do přímého boje o titul i Beksu, i když o tom zatím nehovoří a žádá o trpělivost.

„Herní koncept a principy si sedají. Inspiruji se spíš za hranicemi; pro hráče jsou ty věci někdy nové, a ač jsou inteligentní, jejich zautomatizování chvilku potrvá. Věřím, že v měsících po Novém roce budeme hrát nejlepší basket. Pak si můžeme znovu sednout a případně přenastavit cíle,“ nastínil Šotnar v kontextu nadcházejícího ročníku.

K jejich dosažení sháněl hráče takzvaně „pod radarem“, z původního mužstva Beksy v něm ze zkušených zbyli jen rozehrávač Šafarčík a pivot Švrdlík. Ondřej Šiška, Luboš Kovář, Filip Novotný nebo Walter Williams – to jsou borci, jež by nyní příznivci Beksy měli přijmout za své. S navrátilcem Joeym Brunkem už se seznámili loni na podzim.

„Myslím, že jsme v rámci finančních možností sestavili tým na hranici potenciálu. Jsem s ním spokojený. Hledali jsme hráče, kteří by byli schopni naplnit naše vize. Všichni jsou motivovaní, ani jeden z nich neměl v uplynulých sezonách nějaký skvělý týmový úspěch. Jejich strop je výš, z toho chceme těžit,“ sdělil Šotnar.

„Někdo třeba ten tým na papíře nevidí jako nejsilnější, ale já vím, proč jsem je vybíral. Věřím, že tu jsou právem,“ doplnil s dovětkem, že třeba pivot Brunk si do Česka přivezl ještě větší fazonu než loni, kdy před svým zraněním pod obroučkami dominoval.

Předsevzetím, jež Šotnar hodlá naplňovat okamžitě, je snaha do hry co nejvíce zapojovat nadějné talenty pardubického klubu.

„V základním kádru máme čtyři mladé: Adama Lukeše, Michala Svojanovského, Marka Simonidese a Petra Šťovíčka. V přípravě nastupovali – kromě Simonidese, který byl zraněný. Náš styl k tomu nutí, nemůžeme hrát v sedmi nebo osmi hráčích. Budeme je potřebovat,“ konstatoval Šotnar.

Lukeše i Svojanovského v přátelácích posílal na plac klidně na dvacet minut. „I Šťovajs (Šťovíček) se do toho postupně dostává, roste s každým tréninkem. Nebylo to přitom tak, že bychom tam ty kluky dávali jenom za rozhodnutého stavu. Jejich role poroste,“ slíbil kouč.