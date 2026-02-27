Pan Asistent. A nejen to. Pavlík o roce v USK, brněnských přích i posouvání hráčů

Jan Pavlík sledujte trénink české basketbalové reprezentace v Poděbradech. | foto: Václav Mudra / CZ.BASKETBALL

Daniel Czolko
  12:00
Od našeho zpravodaje ve Slovinsku - V současnosti je asistentem na třetí. Na klubové úrovni je v Brně k ruce Martinu Vaňkovi, u mužské reprezentace na něj spoléhá Luboš Bartoň. A doma má Jan Pavlík tři syny – dva z nich si stejně jako on oblíbili basketbal. Tak proč neradit i jim.

„Jen nejmladší hraje fotbal za Zbrojovku, je v týmu U10. Tam jsou moje postřehy spíše fanouškovské,“ usměje se kouč před dalšími zápasy kvalifikace o mistrovství světa 2027 v rozhovoru pro iDNES.cz

„U starších synů jsem měl období, kdy jsem jim chtěl pomoct možná až moc na sílu. Ale zpětně si uvědomuju, že to mohlo být v některých momentech kontraproduktivní. Teď už si našli vlastní cestu a sami se rozhodují, jak chtějí na hřišti vypadat.“

Ale nenechte se zmást. Sedmačtyřicetiletý Pavlík není jen osvědčený pan asistent.

Když trávil roky v maďarském Paksi, odkud pochází jeho manželka, vyzkoušel si i jiné role – dělal technického vedoucího, trenéra mládeže, chvíli i generálního manažera. A jako hlavní kouč pomáhal zachraňovat tým během play out.

Co z toho vám sedí nejvíc?
Jsem rád, když mám kontakt s basketem, nicméně mě baví i to zařizování okolo, aby všechno fungovalo. Od mládeže až po áčko. Když jsem se před třemi roky vracel do Brna, taky jsem původně neměl dělat asistenta, plány byly jiné. Ale nepovedlo se přivést kolegu, který byl původně vyhlédnutý, a tak jsem do toho skočil já. Celkově mám práci pestřejší, kromě trénování pomáhám i s věcmi, řekl bych... Zákulisními.

Kdybychom v tom obrovském Brně spojili síly, určitě bychom produkovali daleko víc kvality.

