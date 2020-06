Jeden Křivánek končí v Praze, druhý začíná v Brně. Sejdou se v lize

Pětadvacetileté křídlo s pestrým basketbalovým rodokmenem přišlo do mládežnického programu USK Praha z Jihomoravského basketbalového centra Brno v 15 letech.

O tři roky později Křivánek debutovat v nejvyšší soutěži, v mužích se mu nejvíce dařilo v sezoně 2017/18, kdy zapisoval v průměru 11 bodů a pět doskoků na utkání.

Svůj největší týmový úspěch však zaznamenal letos ziskem stříbrné medaile v Českém poháru.

S juniorskými výběry odehrál několik mistrovství Evropy a v roce 2013 se podíval také na světový šampionát devatenáctiletých, který se konal v pražské O2 aréně. Díky studiu na Vysoké škole ekonomické si zahrál i na několika univerziádách. A celou tu dobu tenhle více než dvoumertrový blonďák patřil k jistotám pražského celku.

Až doteď.

„Když jsem v roce 2009 odešel z Brna do USK Praha, nečekal jsem, že tu strávím jedenáct let, tedy téměř polovinu dosavadního života. Zážitků, vzpomínek a zkušeností, ať už negativních, nebo pozitivních, které jsou s USK spojené, mám tak strašně moc. Nicméně proběhlo to a moje cesta s USK momentálně končí. Rád bych zdaleka všem poděkoval a USK popřál hodně štěstí do budoucna,“ loučí se Křivánek.



Nyní se stává už pátou tuzemskou posilou ambiciózních Svitav. Z Opavy do jejich týmu přišli Václav Bujnoch a Rostislav Dragoun, z Olomoucka pak Adam Goga a Marek Sehnal, pro kterého se jedná o návrat, je odchovancem Turů.



Brněnský basketbalový talent Petr Křivánek

Jana Křivánka by do Kooperativa NBL mohl následovat jeho sedmnáctiletý bratr Petr, který se čerstvě stal členem brněnského projektu Next Generation. Rozehrávač mládežnických reprezentací by měl během letní přípravy usilovat o pozici v týmu mmcité1 Brno.

Jejich sestra Klára je kapitánkou Žabin Brno, ve kterých oba rodiče působí coby mládežničtí trenéři.