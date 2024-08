Krejčí dál vzorem, fandové žijí písecký příběh. A posily? Na papíře zajímavé

„Pokud se nic nestane, v tomto složení půjdeme do ligy. Na papíře to vypadá zajímavě, ale rozhoduje se na hřišti,“ uvědomuje si písecký kouč a manažer Jan Čech.

V jaké kondici jste přivítal hráče po letním volnu?

Potěšilo mě, že ve velmi dobré. Všichni si uvědomují, že máme širší kádr. Každý cítí konkurenci. Zároveň chceme ukázat, že hlavně první část loňské sezony nebyl jen nováčkovský elán, ale že takto vydržíme hrát celý rok.

Sezona skončila poměrně brzy. I proto jste začali přípravu dřív?

Za deset let trénování jsem nezažil, že bychom končili už v půlce dubna. Takže všichni se musíme dostat do rytmu. Máme v týmu plno nových hráčů, takže se musíme vzájemně dobře poznat a sehrát. Začali jsme už na přelomu července a srpna, v týdnu trénujeme dvakrát denně. Snažíme se připravit co nejlépe, abychom obstáli.

Český reprezentant Vít Krejčí se podílel na renovaci basketbalového hřiště v Písku, na projekt finančně přispěla i zámořská NBA.

Po pár dnech tréninku jste si zahráli přátelské utkání s univerzitním týmem Bowling Green State University z Ohia. I přes prohru 86:87 to byla dobrá zkušenost?

Určitě. Využili jsme možnosti si s nimi zahrát. Bylo to velice těžké utkání. Ukázalo nám to slabiny i možnosti na zlepšení. Potkali jsme zajímavý tým plný hráčů s velkou individuální kvalitou. Ještě nemáme secvičené žádné signály, takže jsme se jim v tom museli vyrovnat. Ale viděli jsme, že když budeme hrát ve vysoké rychlosti, s energií a ve velké intenzitě, tak můžeme být opět svěží vítr ligy.

Čeká vás v létě celkem deset utkání, hned šest z nich v Rakousku. Co vás k tomu vedlo?

V posledních dvou letech se to osvědčilo. Rakouská superliga má kvalitu. Na úvod máme české prvoligové soupeře. Moc nevyhledávám přípravné zápasy s českými týmy z nejvyšší soutěže, navíc většinou nejsou ani geograficky moc blízko. V Rakousku sehrajeme vždy tři zápasy za tři dny, takže to bude i teambuilding. Zápasů máme celkově víc i kvůli novým hráčům. Zároveň se snažíme tým mužů víc propojit s mužstvem U19, aby si mladí mohli vybojovat místo v prvním týmu.

Plánujete měnit současné složení týmu?

Ne. Pokud se nic nestane, tak je tým uzavřený a takto s ním půjdeme do ligy. Na papíře to vypadá hezky, ale rozhoduje se na hřišti.

V létě vás opět přijel podpořit aktuálně jediný Čech v NBA Vít Krejčí. Je to pro hráče motivace?

Určitě. My si Vítka moc vážíme nejen proto, kam se dostal, ale také kvůli tomu, že nezapomíná, odkud se tam dostal. Loni nám pomohl opravit hřiště, teď u nás trénoval a věnoval se nejmenším basketbalistům, pro které je to obrovská motivace. Vidí, že i od nás se dá dostat až do nejslavnější ligy světa. Všichni Vítkovi přejeme, aby letos v NBA prorazil.

Zůstal v Písku obrovský zájem o basketbal?

Myslím, že ano. Lidé s námi dál žijí náš příběh. Řešili jsme technické problémy při prodeji permanentek, ale i tak je jich prodaných přes dvě stě. Zbývající počet něco přes sto kusů je k dispozici od pondělní půlnoci. Mohlo by se podařit vyprodat permanentkami celou hlavní tribunu, to by bylo úžasné.

Pokročili jste i s dokončením opravy vaší haly?

Ano, už jdeme do finále. Chybí jen drobné úpravy a do začátku sezony by všechno mělo být hotové. Díky tomu získají fanoušci i týmy příjemný komfort.

Co jste říkal na basketbalový turnaj na olympijských hrách ve Francii?

Sledoval jsem to. I skupinka kluků od nás vybojovala lístky do Lille a měli tam skvělé zážitky. Francie byla navíc dobře dostupná. Jsem rád, že i zámořské hvězdy hrály podle evropských pravidel. Je znát, že nůžky už nejsou tak rozevřené a rozdíly se smazávají.

Vít Krejčí na zdi jako hrdina basketbalového Písku

Měli hráči za úkol sledovat zápasy?

Ne. Myslím, že to jim ani nemusím říkat. Všechny nás to baví.

Před třemi lety v Tokiu český tým basketbalistů na olympiádě hrál, teď chyběl. Pomohlo by mu, kdyby Češi mohli sledovat svůj tým na hrách?

To je jasné. Ale jestli se po Tokiu využil basketbalový boom, to ať si každý odpoví sám. Teď jedna generace českého basketbalu končí a účast na olympijských hrách se nám spíš vzdaluje. Uvidíme, co přinese nová éra národního týmu. Každopádně by byla účast na olympiádě velká věc, je to nejsledovanější událost. A kéž by tam třeba byl i nějaký náš zástupce. (usměje se)