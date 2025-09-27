Kouč píseckých basketbalistů: Jsme zkušenější a sehranější a máme rozdělanou práci

Národní basketbalová liga (NBL) startuje tento víkend. Pro jediný jihočeský tým v soutěži vše vypukne v neděli, kdy od 17 hodin přivítá Ostravu. Stejně jako v obou předchozích sezonách bude pro sršně důležité, aby dobře vstoupili do sezony. Opět vyhrát úvodních sedm zápasů jako loni, to by byl sen.
„Víme, že to je asi nereálné. Koukáme zatím jen na první zápas s Ostravou. Ať už bude začátek sezony jakýkoliv, tak je důležité nezmatkovat, protože základní část je dlouhá,“ ví trenér a manažer Jan Čech.
|
Nové dresy, podpisy opor i generálního partnera. Písek potěšil fanoušky
Cílem klubu je postup do nadstavbové skupiny A1, kam po 22 kolech zamíří osm nejlepších celků z dvanácti. „Soutěž bude hodně vyrovnaná. Stejné ambice má jedenáct z dvanácti týmů, akorát Nymburk to chce jedině vyhrát. Rozhodovat budou detaily. K postupu do A1 je třeba zhruba 11 výher a je jedno, kdy je uděláme,“ zdůrazňuje.
Návaznou metou, kterou mají podle Čecha také téměř všechny celky, je účast v play off. Ideálně v nejlepší šestce, která jde hned do čtvrtfinále. Celky na sedmém a osmém místě čeká předkolo proti dvěma nejlepším ze skupiny A2. Na vyřazovací boje by se Písečtí rádi vrátili na zimní stadion, kde loni neúspěšně bojovali ve čtvrtfinále s Děčínem.
|
Sponzor píseckých basketbalistů o hrdosti na tým, budoucnosti i podnikání
„Všichni cítíme, že tam máme rozdělanou práci. Jestli si zahrajeme na zimáku, to ovlivní víc faktorů a není to ani ekonomicky jednoduché. Ale je to znovu náš sen,“ přibližuje Jan Čech.
K play off je ještě hodně daleko, sezona teprve začíná. Pro sršně to bude třetí rok v nejvyšší soutěži, a tak se mění i jejich pozice v lize. „Naší výhodou je, že jsme zase o rok zkušenější a sehranější. Počítá se s námi, že bychom měli být výš, ale zadarmo nám to nikdo nedá. Naopak my musíme být lepší, abychom zůstali úspěšní,“ má jasno.
Pro žlutočerné je klíčové, že v létě udrželi všechny opory a podepsali s nimi nové kontrakty. Platí to i pro reprezentanty Martina Svobodu a Vojtěcha Sýkoru. S klubem bude dál spolupracovat i generální partner firma Photomate. Spoleh je také na fanoušky, s jistotou jedny z nejlepších v NBL. Hala s kapacitou kolem 800 míst bude téměř vždy plná.
„Kromě asi šesti míst je permanentkami vyprodaná celá hlavní tribuna na sezení. Je to úžasné. Na každý zápas budou zbývat jen desítky lístků na stání, VIP nebo co nevyužijí hosté,“ tvrdí.
Sršňům letos příliš nevyšla příprava. Ovlivnila ji řada zranění. Písek hrál všechny duely se zahraničními týmy. „Ani jeden zápas jsme neodehráli kompletní. To ale dávalo hodně cenných minut našim mladým hráčům,“ komentuje Čech.