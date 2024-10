Kdo by mě tlačil na vozíku? Bobrovský o autoritě, cizinkách i kávě v hale

Ráno přijde v Žabinách do haly, udělá si kávu, proletí zprávy a podívá se na trénink. K nočním zápasům NBA už Jan Bobrovský sice nevstává, jinak je ale basketbal dál jeho životem.

Zvlášť teď je jeden z nejlepších hráčů české basketbalové historie ve svém živlu. Žabiny, jimž věnuje svůj čas a úsilí od roku 1993, se po devíti letech vrací do Euroligy.

„Jsem velmi rád, že jsme se tam vrátili. I když trochu se smíšenými pocity, protože už dlouho neznám konkrétní sílu evropských družstev,“ přiznává Bobrovský, jemuž bude příští rok osmdesát let.

Dnes ta sláva, na niž bylo Brno i díky jeho přičinění dlouho zvyklé, zase vypukne, Žabiny při návratu mezi elitu hostí Olympiacos.

Když vám klubový manažer Radek Šír po postupu z kvalifikace volal, že je tým znovu v Eurolize, řekl vám: Tak jste se toho dočkal. Věřil jste, že takovou větu uslyšíte?

Abych se přiznal, tak moc ne. Je ale pravda, že když jsem viděl, jakou má teď náš mančaft sílu a jak se hráčky snaží, byl jsem velmi potěšen. Taková slova člověk slyší rád. I když mně je Radek říkat nemusel, díval jsem se v televizi.

Prý zápasy hodně prožíváte, i když už nejste na lavičce.

Moc to najevo nedávám, ale užírám se, když nám to nejde. Ve VIP to někdy nevydržím a hru komentuju. Kolikrát bych s chutí zařval, ale místo toho si řeknu, že jsou kolem mě lidé. (úsměv)

Tréninku basketbalistek brněnských Žabin před vstupem do Euroligy přihlíží legendární trenér Jan Bobrovský (vpravo). (7. října 2024)

Proč vlastně jako asistent na lavičce nejste?

Mám berle, dost mě omezují. Nechci s nimi sedět mezi mladými holkami. Kromě toho by mně trvalo hodně dlouho nasoukat se do obleku, což je taky jeden z důvodů, proč tam nechodím.

Nechybí vám možnost vstupovat do hry, kterou jste byl desítky let zvyklý v klubech a v reprezentacích se značnou autoritou řídit? Když jste se nad někoho nahnul a zahromoval, bylo to, jako když přeletí gripen. Zdálo se, že si to užíváte.

Jo, nevyhýbal jsem se tomu, určitě ne. Někdy to bylo ale hrané.

Třeba když jste potřeboval pouštět hrůzu na rozhodčí?

U těch jsem to nehrál. To byli moji odvěcí nepřátelé! I když jsem s nimi po zápasech seděl a mluvil, na hřišti to byli nepřátelé na život a na smrt.

Testoval jste si tehdy autoritou i hráčky, co která z nich vydrží?

Ne, to ne.

Vyhovovalo vám nicméně, že se ještě v takové míře v přípravě nevyužívalo video, takže co jste řekl a nakreslil na tabulku, to platilo a basta?

Na českou ligu jsem video samozřejmě nepotřeboval, tam jsme vypadali neporazitelní. Euroligová družstva už jsem ale musel sledovat a video jsme měli od začátku. Jenom práce s ním trvala daleko delší dobu než teď, když jsou různé programy. Seděl jsem u záznamu zápasu, dělal jsem náčrty rukou, pak se to holkám ukázalo na tréninku. Dnes jsou takové programy, že jsou asi propracovanější než moje trenérské oko.

Žabiny a Euroliga Nejprestižnější evropskou soutěž hrál brněnský klub v letech 1996 až 2015. Pod názvem Gambrinus SIKA Brno v roce 2006 vybojoval titul, dvakrát byly Žabiny ve finále a dvakrát braly bronz. Letos se klub do soutěže probojoval zpět přes kvalifikaci. První zápas Žabiny hrají v úterý od 18 hodin v Králově Poli proti Olympiakosu Pireus, dále mají ve skupině Cukurovu Mersin a Bourges. Ze skupiny postoupí první tři, čtvrtý přejde do Eurocupu.

Kdo vás znal blíž, věděl, že pro družstvo byste se rozkrájel. Třeba snídaňové balíčky jste byl ochotný chystat v okamžiku, kdy se na hotel po dlouhé cestě přijelo pozdě.

Mně je tohle vlastní. Nedělá mi to potíže, moc nespím, tak jestli jsem někde při cestování na zápas připravil snídani, což už si teď nevybavím, tak to nikdy nebylo na obtíž.

I židle do haly jste v začátcích Žabin vozil autem z obchodního centra, aby měli diváci kde sedět. Jak na nadšenecké začátky v 90. letech vzpomínáte?

Bylo to příjemné s těmi všemi lidmi okolo, kolem družstva jsme byli samí přátelé. Postupem času se lidé obměnili.

Zůstal jste v kontaktu s některými z hráček, s nimiž jste vyhrál třináct českých titulů v řadě?

Irmu Valovou vidím občas na nějaké společenské akci, které moc rád nemám, ale chodím na ně. Hanka Horáková se ukáže na zápase, Iva Večeřová se taky pohybuje kolem. Dokud jsem ještě cestoval, narazil jsem občas někde na některou z našich bývalých cizinek.

A že jste jich během let měli, plno z nich hvězdných. Přál byste si mít v Žabinách znovu tak obří finanční možnosti jako kolem roku 2005, kdy jste mohli přivádět špičkové hráčky?

Sám za sebe už to tak nevnímám, ale přál bych to klukům, kteří tady dělají basket teď. Aby nemuseli pořád zvažovat, jakou hráčku a za kolik peněz vezmou. Trh je dnes nepředstavitelně drahý.

To byl tehdy taky. Jak jste si po roce 2000 zvykal, když Žabiny k jádru českých reprezentantek začaly do týmu také vodit cizinky, aby vám sestavu vyšperkovaly?

S mým jazykovým vybavením to bylo problematické. Velmi dobře to šlo díky asistentům, kteří se domluvili.

Trenér Jan Bobrovský sleduje počínání basketbalistek Žabin v euroligovém utkání proti Bourges. (2006)

Dovedl bych si představit, že vám jako člověku se vzpomínkami na předchozí režim mohlo vadit trénovat Rusky. Bylo to tak?

Takhle jsem to určitě nebral, vnímal jsem je jako posily. I později Američanky. I když byly některé z nich hodně své, většinou nám pomáhaly. To bylo pro nás podstatné. Tehdejší Američanky byly většími profesionálkami, než jsou zámořské hráčky teď.

Vybavíte si, s kým jste měl těžší pořízení?

Hodně svérázná byla Tamika Whitmorová, to byla prakticky nezvladatelná osobnost. Pak tady byla jedna pivotmanka, nebudu jmenovat, a ta po hřišti „běhala“ tak, že jsem jí říkal Bosenská chodkyně. Tvrdila mi, že všichni trenéři v Evropě vědí, jak je dobrá, jenom já ne.

Jaká byla ruská blondýna Maria Stěpanovová, které půl Brna leželo u nohou?

Jestli jsme s ní měli nějaké problémy, tak už si je teď nevybavím. Máša u nás basketbalově vyrostla, a může její agent Boris tvrdit opak, že to nebylo ono. U nás získala punc dobré hráčky. V basketbalu vidíte čím dál víc atletických holek, ale když se podíváte do její éry kolem roku 2000, tak Máša byla výjimečná.

Měřila 201 centimetrů a prý uměla na tréninku zasmečovat.

To umí naše Nela Nétková, naše bývalá dorostenka, teď je ve Švédsku! (úsměv) Máša, jestli to zkusila a vyšlo jí to, tak to bylo možná jednou z deseti pokusů.

Mluvíme o době, kdy se Euroliga v Brně hrála rok co rok a vám cesty na zápasy řídily po většinu roku program. Wuppertal, Gdyně, Pécs, Como, Ružomberok, to byly vaše pravidelné štace. Chystáte se s návratem do soutěže zase cestovat?

Ne, rozhodně ne, ze zdravotních důvodů by to ani nebylo možné. Lítat nechci, a to ne proto, že bych se bál, ale protože bych se nevlezl do letadla. Po letišti by mě museli vozit na vozíku, a kdo by mě tlačil? Stejně bych na sedadle neměl prostor na nohy, možná u nouzového východu, a tak by mě s berlemi asi stejně nepustili. Kdepak. Ani hráčkám to cestování nezávidím. Ono se to nezdá, ale do takového Bourges musíte letadlem přes Paříž a pak čtyři hodiny autobusem, do tureckého Mersinu je to přes Atény ještě horší. Taková cesta dá víc zabrat než trénink.

Když jste s Žabinami v 90. letech tyto cesty začínali podnikat, byla to ještě pořád doba, kdy se do ciziny vedle sportu jezdilo i za nákupy?

To se po revoluci změnilo. Tehdy jsme letěli do Francie a užívali jsme si, že můžeme bez problémů dovézt dárky pro naše nejbližší, jaké jsme si vybrali.

Trenér Jan Bobrovský udílí pokyny brněnským basketbalistkám ve čtvrtfinále Euroligy proti polské Gdyni. (2001)

To bylo – předpokládám – za vašich hráčských časů před revolucí úplně jinak.

Ven jsme vozili sklo, abychom měli za co nakupovat, do Belgie jsme našemu prostředníkovi táhli kubánské doutníky. On je měl rád a taky je pak rozdával. Taková byla doba. Sice jsme měli v cizině možnost leccos sehnat, ale taky jsem záviděl zápaďákům, že zatímco oni mohli odpočívat a chystat se na zápasy, my jsme lítali po obchodech, abychom domů koupili blbé silonky.

Vrací se vám v hale v Králově Poli, do které se Žabiny na Euroligu stěhují, vzpomínky na titul z roku 2006?

Ne, vůbec ne. Hlavně mě mrzí, že nehrajeme na Rosničce, kde jsme doma. Nerozumím tomu, volal jsem kvůli tomu i na mezinárodní federaci, ale prý to není možné. Překvapilo mě to. V Králově Poli to není naše prostředí, ať tady hrajeme ligu nebo pohár.

Jaká máte od Euroligy očekávání?

Uvidíme, jaká bude síla ostatních družstev. Já si myslím, že to naše je velmi dobré. Trenéři vědí, co chtějí hrát, holky to plní. Hlavně je to o hráčkách, ty jsou na palubovce. Rád bych věřil tomu, že postoupíme ze skupiny.

Abyste příští rok oslavil osmdesátiny v play off?

No, i tak se to dá říct.