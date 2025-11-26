Zasnouben s herečkou i basketem. Kárník létá sem a tam. Proč mu přišla repre vhod?

  10:15
Od posledního srazu, který loni v listopadu s českou reprezentací absolvoval, se mnohé změnilo. Basketbalista James Kárník se zasnoubil s populární kanadskou herečkou Vanessou Morganovou, jejich dcera Kaia Autumn Skye oslavila první narozeniny a posun zaznamenal i ve sportovní kariéře, když s Neptunasem Klaipeda poprvé ochutnal soupeření v evropské pohárové soutěži.
James Kárník na tréninku české reprezentace v Poděbradech.

James Kárník na tréninku české reprezentace v Poděbradech. | foto: Václav Mudra/CZ.BASKETBALL

James Kárník dává rozhovor České televizi po tréninku reprezentace v...
Český pivot James Kárník se protahuje před zápasem.
James Kárník během zápasu kvalifikace na EuroBasket s Nizozemskem.
James Kárník na tréninku české reprezentace v Pardubicích.
Jenže v Litvě na začátku listopadu nečekaně skončil a od té doby je bez klubového angažmá.

„Mám za sebou vzrušující časy, hodně se změnilo. Já se jen musím snažit balancovat mezi mými dvěma láskami – rodinou a basketbalem. I to je důvod, proč aktuálně nikde nepůsobím. Snažím se najít cestu, jak trávit dostatek času s blízkými a zároveň dále hrát,“ svěřoval se kanadský rodák s českými předky.

Kárník a Morganová, herečka známá například ze seriálu Riverdale, jež má na Instagramu 7,8 milionu sledujících, se zasnoubili loni v prosinci.

I proto mu nyní přišla vhod nominace reprezentačního kouče Luboše Bartoně. V ní se objevil po boku dalších sedmi podkošových hráčů, kteří by se měli novému trenérovi ukázat před startem kvalifikace o MS 2027.

„Jsem moc vděčný, že jsem dostal na sraz pozvánku. Reprezentační okno je krátké a můžu se po něm vrátit do Kanady. Zároveň si zatrénuju, možná i zahraju. Je to ideální příležitost, jak zůstat basketbalu nablízku,“ líčil a zavtipkoval: „Ostatně jsem v životě zasnoubený i s ním.“

Pozvánku si vysloužil také díky výkonům v Eurocupu. Ve druhé nejprestižnější evropské soutěži především ke konci svého působení předvedl velmi kvalitní výkony.

Start kvalifikace o MS 2027 v Kataru

Čeští basketbalisté vstoupí do kvalifikace o světový šampionát v pátek od 19.30 proti Švédsku, které hostí v Praze.

Druhý souboj je čeká v pondělí v Estonsku od 19.00. Třetím soupeřem svěřenců Luboše Bartoně bude v úvodní fázi kvalifikace Slovinsko.

Lublaňskou Cedevitu Olimpija potrápil 18 body a 8 doskoky, proti Manrese, kterou vede bývalý reprezentační kouč Diego Ocampo, se blýskl double doublem za 25 bodů a 13 doskoků.

A jeho tým slavil dvě cenná vítězství.

„Trošku jsem si loučení ztížil,“ usmál se. „Před těmito zápasy jsem volal agentovi, že bych chtěl z osobních důvodů skončit. Situaci jsem řešil i v klubu. A řeknu vám, cítil jsem, jak se mi pak mentálně ulevilo. Věděl jsem, že pojedu domů, a trochu jsem tušil, že bez veškerého stresu se mi bude hrát mnohem lépe.“

A ačkoliv na sebe bere zodpovědnost profesionálního sportovce, jedním dechem dodává: „Ať chcete, nebo ne, když jste šťastní a nenervujete se, jdou věci lépe. Můžete se je pokoušet změnit tréninkem, pečlivou koncentrací. Ale stejně moc nezmůžete.“

S Neptunasem se rozešel v dobrém a pod zveřejněným rozlučkovým videem na sociálních sítích se urostlý pivot dočkal podpory od fanoušků.

Velmi pozitivně navíc hodnotil i celkový přínos angažmá v Litvě, kde si zahrál například po boku rozehrávače tamní reprezentace Arnase Veličky či člena lotyšského národního týmu Rihardse Lomažse.

James Kárník dává rozhovor České televizi po tréninku reprezentace v Poděbradech.

„Kluci mi seděli, jsou povahově bojovníci. Takový přístup mi vyhovuje. Cítím, že podkošoví hráči si toho musí hodně odmakat, a když kolem sebe máte i talentované spoluhráče, od kterých můžete hodně odkoukat, je to ideální situace,“ pochvaloval si.

„V tom byl skvělý i Eurocup, do kterého jsem podle mého názoru kvalitativně zapadl. Líbil se mi profesionální přístup, zápasy byly show. A skoro každý týden jsme měli zápas s dobrým soupeřem, což je něco, na co se vždycky těším.“

Nabízí se ovšem stěžejní otázka: A co dál?

„Aktuálně mám představu, že na klubové úrovni začnu hrát opět v půlce ledna. Do té doby bych měl mít v Kanadě vyřešenou celou řadu věcí a mimo domov nebudu tak dlouhou dobu. Snoubence končí natáčení jejího dalšího projektu v půlce dubna, takže si myslím, že do sebe vše zapadne. Shodli jsme se na tom. A určitě jsou to lepší vyhlídky než být daleko od sebe devět měsíců,“ vysvětloval.

Kanaďan pro reprezentaci. Mám český pas i českou krev, hlásí Karnik

Konkrétní plán i vzhledem k měnící se situaci na trhu s hráči nemá. „Ale určitě bych chtěl hrát na nejvyšší možné úrovni,“ přiblížil. Jednat se chystá i s kluby v zámoří, tam by chtěl námluvy začít už v půlce prosince.

Nyní se ovšem soustředí na čas s českou reprezentací a jejím novým koučem Bartoněm, o kterém tvrdí: „Pamatuju si, když u národního týmu působil ještě jako asistent. Sedli jsme si už tehdy. Libí se mi jeho filozofie i přístup, snaží se nás tlačit k lepším výkonům.“

