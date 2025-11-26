Jenže v Litvě na začátku listopadu nečekaně skončil a od té doby je bez klubového angažmá.
„Mám za sebou vzrušující časy, hodně se změnilo. Já se jen musím snažit balancovat mezi mými dvěma láskami – rodinou a basketbalem. I to je důvod, proč aktuálně nikde nepůsobím. Snažím se najít cestu, jak trávit dostatek času s blízkými a zároveň dále hrát,“ svěřoval se kanadský rodák s českými předky.
Kárník a Morganová, herečka známá například ze seriálu Riverdale, jež má na Instagramu 7,8 milionu sledujících, se zasnoubili loni v prosinci.
I proto mu nyní přišla vhod nominace reprezentačního kouče Luboše Bartoně. V ní se objevil po boku dalších sedmi podkošových hráčů, kteří by se měli novému trenérovi ukázat před startem kvalifikace o MS 2027.
„Jsem moc vděčný, že jsem dostal na sraz pozvánku. Reprezentační okno je krátké a můžu se po něm vrátit do Kanady. Zároveň si zatrénuju, možná i zahraju. Je to ideální příležitost, jak zůstat basketbalu nablízku,“ líčil a zavtipkoval: „Ostatně jsem v životě zasnoubený i s ním.“
Pozvánku si vysloužil také díky výkonům v Eurocupu. Ve druhé nejprestižnější evropské soutěži především ke konci svého působení předvedl velmi kvalitní výkony.
Start kvalifikace o MS 2027 v Kataru
Čeští basketbalisté vstoupí do kvalifikace o světový šampionát v pátek od 19.30 proti Švédsku, které hostí v Praze.
Druhý souboj je čeká v pondělí v Estonsku od 19.00. Třetím soupeřem svěřenců Luboše Bartoně bude v úvodní fázi kvalifikace Slovinsko.
Lublaňskou Cedevitu Olimpija potrápil 18 body a 8 doskoky, proti Manrese, kterou vede bývalý reprezentační kouč Diego Ocampo, se blýskl double doublem za 25 bodů a 13 doskoků.
A jeho tým slavil dvě cenná vítězství.
„Trošku jsem si loučení ztížil,“ usmál se. „Před těmito zápasy jsem volal agentovi, že bych chtěl z osobních důvodů skončit. Situaci jsem řešil i v klubu. A řeknu vám, cítil jsem, jak se mi pak mentálně ulevilo. Věděl jsem, že pojedu domů, a trochu jsem tušil, že bez veškerého stresu se mi bude hrát mnohem lépe.“
A ačkoliv na sebe bere zodpovědnost profesionálního sportovce, jedním dechem dodává: „Ať chcete, nebo ne, když jste šťastní a nenervujete se, jdou věci lépe. Můžete se je pokoušet změnit tréninkem, pečlivou koncentrací. Ale stejně moc nezmůžete.“
S Neptunasem se rozešel v dobrém a pod zveřejněným rozlučkovým videem na sociálních sítích se urostlý pivot dočkal podpory od fanoušků.
Velmi pozitivně navíc hodnotil i celkový přínos angažmá v Litvě, kde si zahrál například po boku rozehrávače tamní reprezentace Arnase Veličky či člena lotyšského národního týmu Rihardse Lomažse.
„Kluci mi seděli, jsou povahově bojovníci. Takový přístup mi vyhovuje. Cítím, že podkošoví hráči si toho musí hodně odmakat, a když kolem sebe máte i talentované spoluhráče, od kterých můžete hodně odkoukat, je to ideální situace,“ pochvaloval si.
„V tom byl skvělý i Eurocup, do kterého jsem podle mého názoru kvalitativně zapadl. Líbil se mi profesionální přístup, zápasy byly show. A skoro každý týden jsme měli zápas s dobrým soupeřem, což je něco, na co se vždycky těším.“
Nabízí se ovšem stěžejní otázka: A co dál?
„Aktuálně mám představu, že na klubové úrovni začnu hrát opět v půlce ledna. Do té doby bych měl mít v Kanadě vyřešenou celou řadu věcí a mimo domov nebudu tak dlouhou dobu. Snoubence končí natáčení jejího dalšího projektu v půlce dubna, takže si myslím, že do sebe vše zapadne. Shodli jsme se na tom. A určitě jsou to lepší vyhlídky než být daleko od sebe devět měsíců,“ vysvětloval.
Kanaďan pro reprezentaci. Mám český pas i českou krev, hlásí Karnik
Konkrétní plán i vzhledem k měnící se situaci na trhu s hráči nemá. „Ale určitě bych chtěl hrát na nejvyšší možné úrovni,“ přiblížil. Jednat se chystá i s kluby v zámoří, tam by chtěl námluvy začít už v půlce prosince.
Nyní se ovšem soustředí na čas s českou reprezentací a jejím novým koučem Bartoněm, o kterém tvrdí: „Pamatuju si, když u národního týmu působil ještě jako asistent. Sedli jsme si už tehdy. Libí se mi jeho filozofie i přístup, snaží se nás tlačit k lepším výkonům.“