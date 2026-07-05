„Jó, Mongolsko, to byl hodně velký zážitek,“ zasměje se na úvod vyprávění pivot, na kterého bude česká reprezentace spoléhat v červencovém okně kvalifikace o MS 2027.
„Všech deset týmů v lize hrálo na jednom stadionu. Takže žádné cestování, žádné zápasy venku. Fanoušci byli velmi vášniví, až šílení. Basketbal opravdu milovali. Už po krátce po příletu za mnou na ulici přicházeli a přáli mi hodně štěstí.“
A nešlo jen o mladé nadšence. „Třeba i starší paní na mě křičely: ‚Do toho, Apes! Do toho!‘ Jak já byl překvapený,“ vzpomíná s jiskrou v oku na období mezi půlkou ledna a koncem března.
Přijde mi, že z toho dělají popkulturu. Mají přehled, co se kolem nás šustne, jaký je náš životní styl. Dokonce zjišťují, kde jíme, a pak si jdou to místo vyzkoušet.