Takhle chutná sláva! Kárník se stal v Ulánbátaru celebritou. Velký zážitek, líčí

Daniel Czolko
  12:00

Fotogalerie46 Premium

James Kárník na tréninku české basketbalové reprezentace. | foto: Václav Mudra / CZ.BASKETBALL

Od našeho zpravodaje ve Švédsku - V páru s kanadskou herečkou Vanessou Morganovou je obvykle basketbalista James Kárník tím méně slavným. Ne však v Mongolsku. Tam se během sotva tříměsíčního působení v ulánbátarském celku SG APES stal známou osobností.

„Jó, Mongolsko, to byl hodně velký zážitek,“ zasměje se na úvod vyprávění pivot, na kterého bude česká reprezentace spoléhat v červencovém okně kvalifikace o MS 2027.

„Všech deset týmů v lize hrálo na jednom stadionu. Takže žádné cestování, žádné zápasy venku. Fanoušci byli velmi vášniví, až šílení. Basketbal opravdu milovali. Už po krátce po příletu za mnou na ulici přicházeli a přáli mi hodně štěstí.“

A nešlo jen o mladé nadšence. „Třeba i starší paní na mě křičely: ‚Do toho, Apes! Do toho!‘ Jak já byl překvapený,“ vzpomíná s jiskrou v oku na období mezi půlkou ledna a koncem března.

Přijde mi, že z toho dělají popkulturu. Mají přehled, co se kolem nás šustne, jaký je náš životní styl. Dokonce zjišťují, kde jíme, a pak si jdou to místo vyzkoušet.

Vyzkoušejte siPremium za polovinu

S reklamou Bez reklam

Měsíční

49
99 Kč
Předplatit
Ušetříte 50 Kč

Roční

690
989 Kč
Předplatit
Ušetříte 30 %
 
• Pro všechny 1 000 Kč na dovolenou

Dvouleté

1 889
Předplatit
Nejvýhodnější
Ušetříte 20 %
• Pro všechny 1 000 Kč na dovolenou

Měsíční

199
Předplatit

Roční

1 990
Předplatit
Ušetříte 398 Kč oproti
měsíčnímu předplatnému
• Pro všechny 1 000 Kč na dovolenou

Dvouleté

3 690
Předplatit
Ušetříte 1 086 Kč oproti
měsíčnímu předplatnému
• Pro všechny 1 000 Kč na dovolenou

Připojte se ještě dnes a získejte:

  • Neomezený přístup k obsahu iDNES.cz, Lidovky.cz a Expres.cz
  • Více než 50 000 prémiových článků od renomovaných autorů
  • Přístup k našim novinám a časopisům online a zdarma ve čtečce
Více o iDNES Premium
Máte už předplatné? Přihlásit se
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse

Basket Premium

Magie, co skončila bankrotem. I Pippenova epizoda. O Švédsku a amerických hvězdách

Hvězdný americký basketbalista Magic Johnson v dresu švédského klubu M7 Boraas....

Od našeho zpravodaje ve Švédsku Kdybyste tehdy, 26. října 1999, seděli na až po strop natřískaných tribunkách Boraashallen,...

Smělejší díky Americe, střihl si i reklamu na cookies. Nečas o přesunu a penězích

Jakub Nečas na tréninku české basketbalové reprezentace v Poděbradech.

Od našeho zpravodaje ve Švédsku Americké univerzity jsou v současnosti silnější než kdy dříve. Na atraktivní podmínky dokážou...

Symbol New Yorku a most generací. Slavné tituly Knicks, léta zmaru i zlatý návrat

Willis Reed (19) v dresu New York Knicks, útočí proti San Francisco Warriors...

Rok 1973. Z Vietnamu odlétají poslední američtí vojáci, prezident Nixon se zaplétá do lží kolem...

Práce s „nemehly“: když je výška výhodou i překážkou. Jak na výchovu pivotů v Česku?

Kouč Luboš Bartoň s Adamem Kejvalem na tréninku české reprezentace v...

Od našeho zpravodaje v Estonsku Při pohledu na mohutné postavy basketbalistů, kteří narostli přes dva metry, vás nejspíš napadne,...

Kyzlink o Číně: Neumíte jíst hůlkami? Dělají si z vás srandu. Někdy jsou jako roboti

Tomáš Kyzlink v dresu Ťi-lin Northeast Tigers.

Reprezentační střelec Tomáš Kyzlink je skutečný basketbalový světoběžník. Hrál v Itálii, Polsku,...

MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

Další sportovní akce v roce 2026:

Nejčtenější

MS ve fotbale 2026: program, výsledky, play off, skupiny, Češi

Trofej pro vítěze mistrovství světa na losování ve Washigtonu.

Mistrovství světa ve fotbale se v roce 2026 vůbec poprvé hraje za účasti 48 týmů a hostí jej tři země – USA, Mexiko a Kanada. Národní tým se na světovém šampionátu představil po 20 letech, skončil...

Martina Sáblíková a Nikola Zdráhalová se vzaly. Pochlubily se fotkou v bílé

Martina Sáblíková a Nikola Zdráhalová se vzaly. (2. července 2026)

Martina Sáblíková překvapila fanoušky radostnou novinou. Na sociálních sítích sdílela fotku ze své svatby. Ano si řekla s přítelkyní Nikolou Zdráhalovou.

Nejkrásnější šaty na kurtech? Kosťuková bude na Wimbledonu hrát v krajkách

Marta Kosťuková v druhé edici The Marta Dress pro Wimbledon 2026

Po Naomi Ósakaové a Coco Gauffové ukázala svůj wimbledonský model ještě před vstupem na kurty také Marta Kosťuková. A stejně jako její sokyně na sebe upoutala pozornost. Současná světová třináctka...

MS ve fotbale 2026 ONLINE: Kouč Kanady byl po prohře hrdý, Mbappého chválili

Sledujeme online
Francouzský kapitán Kylian Mbappé se raduje z gólu v osmifinále MS proti...

Fotbalové mistrovství světa se letos koná ve Spojených státech amerických, Kanadě a Mexiku od 11. června do 19. července. Poprvé v historii se ho účastní 48 týmů, což znamená rekordních 104 zápasů. A...

Jak tu penaltu chytil? Marocký brankář Bunú udivil zákrokem proti Nizozemsku

Marocký brankář Jásin Bunú chytá penaltu v rozstřelu s Nizozemskem.

Jeho metoda je dost neobvyklá, ale funguje. S předstihem tipne stranu, neskočí však na zem, nýbrž udělá pár kroků do strany, zůstane stát a spoléhá na své reflexy. Takhle Jásin Bunú, marocký brankář,...

Takhle chutná sláva! Kárník se stal v Ulánbátaru celebritou. Velký zážitek, líčí

Premium
James Kárník na tréninku české basketbalové reprezentace.

Od našeho zpravodaje ve Švédsku V páru s kanadskou herečkou Vanessou Morganovou je obvykle basketbalista James Kárník tím méně slavným. Ne však v Mongolsku. Tam se během sotva tříměsíčního působení v ulánbátarském celku SG APES...

5. července 2026

Rušno v Arsenalu: Jarolím skončil, z asistenta je trenér, do branky jde Vliegen

Ústecký trenér David Jarolím během zápasu proti Varnsdorfu

Když fotbalová Česká Lípa po 27 letech oslavila postup do druhé ligy, bylo jasné, že její kádr musí projít změnami. Ta nejzajímavější se odehrála na postu gólmana. Do klubu zamířil sedmadvacetiletý...

5. července 2026  11:17

MS ve fotbale 2026 ONLINE: Kouč Kanady byl po prohře hrdý, Mbappého chválili

Sledujeme online
Francouzský kapitán Kylian Mbappé se raduje z gólu v osmifinále MS proti...

Fotbalové mistrovství světa se letos koná ve Spojených státech amerických, Kanadě a Mexiku od 11. června do 19. července. Poprvé v historii se ho účastní 48 týmů, což znamená rekordních 104 zápasů. A...

5. července 2026  10:53

Smlouva pro jedničku. McKenna se dohodl s Torontem, kvůli hvězdě zvolil nové číslo

Novým vládcem draftu do hokejové NHL se stal kanadský útočník Gavin McKenna...

Kanadský hokejový útočník Gavin McKenna podepsal tříletý nováčkovský kontrakt s Torontem, které si jej minulý týden vybralo jako jedničku draftu NHL. Podle kanadské televizní stanice TSN si vedle...

5. července 2026  10:49

Tour má první oběť. Francouz Berthet po úvodní etapě skončil kvůli otřesu mozku

Clement Berthet a Guillaume Martin ze stáje Groupama-FDJ pokračují po pádu v...

Už po první etapě skončila Tour de France pro francouzského cyklistu Clémenta Bertheta. Osmadvacetiletý vrchař týmu Groupama-FDJ upadl v sobotní časovce družstev v Barceloně spolu s Guillaumem...

5. července 2026  10:41

Kdo vyhraje MS 2026: Aktuální kurzy a favorité MS ve fotbale

Kylian Mbappé z Francie slaví svůj druhý gól v utkání mistrovství světa proti...

Světový šampionát v Severní Americe vstoupil do vyřazovací fáze. Sázkaři i fanoušci řeší otázku, kdo vyhraje MS 2026. Přinášíme přehled aktuálních kurzů sázkové kanceláře Synot Tip a přesné...

5. července 2026  10:33

Kouč Paraguaye nechápal penaltu. Sudí má svůj názor, ale pak přijde VAR, rýpnul si

Trenér Paraguaye Gustavo Alfaro během zápasu s Francií.

Možná by zápas i dotáhli minimálně do prodloužení, nakonec ale rozhodla penalta, kterou 20 minut před koncem proměnil Kylian Mbappé, a poslal tak Francii do čtvrtfinále fotbalového mistrovství světa....

5. července 2026  10:12

Zlato mladých volejbalistů! Češi jsou i díky skvělému Pastrňákovi mistři Evropy

Zlatým tým českých volejbalistů U22 na mistrovství Evropy 2026.

Čeští volejbalisté poprvé vybojovali titul mistrů Evropy do 22 let. Tým pod vedením trenéra Michala Nekoly, který získal bronz na předloňském evropském šampionátu a loni byl čtvrtý na mistrovství...

4. července 2026  22:58,  aktualizováno  5. 7. 9:23

Brzký vykřičník nabudil Lehečku k odplatě. A teď proti Zverevovi využít trávu

Jiří Lehečka slaví postup do osmifinále Wimbledonu.

Od našeho zpravodaje ve Velké Británii Velmi důrazně vrátil Jiří Lehečka španělskému tenistovi Jaumemu Munarovi bolavou porážku z loňského finálového turnaje Davis Cupu. Ve třetím kole Wimbledonu ho zkrotil 6:4, 6:4, 4:6, 6:4 a může se...

5. července 2026  9:20

MS ve fotbale 2026: program, výsledky, play off, skupiny, Češi

Trofej pro vítěze mistrovství světa na losování ve Washigtonu.

Mistrovství světa ve fotbale se v roce 2026 vůbec poprvé hraje za účasti 48 týmů a hostí jej tři země – USA, Mexiko a Kanada. Národní tým se na světovém šampionátu představil po 20 letech, skončil...

5. července 2026  9:13

Pavouk MS ve fotbale 2026: program play off, kdo s kým bude hrát

Španělský záložník Rodri vede míč během utkání s Kapverdami.

Na fotbalovém mistrovství světa se odehrálo 1. kolo play off, do kterého postoupily vždy dva nejlepší celky ze všech dvanácti skupin a také osm mužstev z třetích míst. Podívejte se, jak vypadá pavouk...

5. července 2026  9:08

Šéf Levhartic: Eurocup stojí milion, ale pro hráčky je to prestiž. Českou cestu razí dál

Eliška Brejchová z Levhartic Chomutov střílí v zápase Eurocupu.

Na papíře to měl být nejsilnější tým v historii, ale ligová sezona skončila basketbalistkám Chomutova předčasně. Zraněními zdecimované Levhartice vypadly už ve čtvrtfinále s Ostravou 2:3 na zápasy a...

5. července 2026  8:49

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.