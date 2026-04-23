Nové angažmá pro reprezentanta Kárníka. Po exotické štaci ho zlákalo Španělsko

Girona aktuálně figuruje v lize na desátém místě, šest bodů za postupovými příčkami do play off. Do konce základní části týmu zbývá odehrát sedm zápasů.
Kárník, jenž v minulosti působil i v Brně, zahájil tuto sezonu v dresu Neptunasu Klajpeda, s nímž si zahrál Eurocup. V litevském klubu ale z osobních důvodů v listopadu skončil a zamířil za rodinou domů do Kanady.
Letos hrál v týmu SG Apes v Mongolsku a kvůli asijskému angažmá přišel o kvalifikační zápasy české reprezentace se Slovinskem na přelomu února a března. Aktuálně byl volným hráčem.
V Gironě by měl Kárník pomoci vyřešit absenci dlouhodobě zraněných podkošových hráčů. Sportovní ředitel Fernando San Emeterio věří, že 206 cm vysoká posila rychle zapadne.
„Je to hráč, který nám hodně pomůže s obranným i útočným doskokem, to považujeme za jednu z jeho největších předností. Pod košem je platný, nebojí se kontaktů, je houževnatý a silný,“ popsal sedmadvacetiletého pivota. „Věříme, že se dokáže přizpůsobit našemu hernímu rytmu aktivitou, energií a vysokou intenzitou.“