Nové angažmá pro reprezentanta Kárníka. Po exotické štaci ho zlákalo Španělsko

  13:24
Basketbalista James Kárník posílí do konce aktuální sezony Gironu. O příchodu českého reprezentačního pivota, jenž naposledy působil v Mongolsku, informoval katalánský klub na svém webu. Ve španělské nejvyšší soutěži tak doplní Tomáše Satoranského a Jana Veselého, kteří působí v Barceloně.
Český pivot James Kárník zakončuje na koš Švédska přes Mattiase Markussona. | foto: Václav Mudra/CZ.BASKETBALL

Girona aktuálně figuruje v lize na desátém místě, šest bodů za postupovými příčkami do play off. Do konce základní části týmu zbývá odehrát sedm zápasů.

Kárník, jenž v minulosti působil i v Brně, zahájil tuto sezonu v dresu Neptunasu Klajpeda, s nímž si zahrál Eurocup. V litevském klubu ale z osobních důvodů v listopadu skončil a zamířil za rodinou domů do Kanady.

Zasnouben s herečkou i basketem. Kárník létá sem a tam. Proč mu přišla repre vhod?

Letos hrál v týmu SG Apes v Mongolsku a kvůli asijskému angažmá přišel o kvalifikační zápasy české reprezentace se Slovinskem na přelomu února a března. Aktuálně byl volným hráčem.

V Gironě by měl Kárník pomoci vyřešit absenci dlouhodobě zraněných podkošových hráčů. Sportovní ředitel Fernando San Emeterio věří, že 206 cm vysoká posila rychle zapadne.

„Je to hráč, který nám hodně pomůže s obranným i útočným doskokem, to považujeme za jednu z jeho největších předností. Pod košem je platný, nebojí se kontaktů, je houževnatý a silný,“ popsal sedmadvacetiletého pivota. „Věříme, že se dokáže přizpůsobit našemu hernímu rytmu aktivitou, energií a vysokou intenzitou.“

Nejen dokonalé fotky. Atletka Schmidtová přiblížila realitu, fanoušci ji chválí

Alica Schmidtová, Berlín, 2024

Alica Schmidtová ví, jak oslovit své fanoušky. Německá atletka a influencerka, která bývá označována za jednu z nejkrásnějších sportovkyň světa, se na svém Instagramu podělila o neobvyklý příspěvek....

KVÍZ: Sledujete cyklistiku? Poznejte známé závodníky podle fotky

Tadej Pogačar kontroluje pozici Wouta van Aerta během závodu Paříž-Roubaix,

Přestože když slezou z kola, jsou jasně rozeznatelní, v závodě mají s rozpoznáním jednotlivých cyklistů problém i někteří experti. Helmy, brýle, jednotné týmové barvy – to vše jejich identifikaci...

Gudase byste nepoznali. Jak vypadali hokejisté, když hráli za osmnáctky?

Jak vypadaly české hokejové hvězdy, když hráli na Mistrovství světa v hokeji do...

Na Slovensku začalo hokejové mistrovství světa hráčů do 18 let. Turnaj, který je už 28. ročníkem této věkové kategorie, se hraje v Bratislavě a Trenčíně. Řada současných českých hokejových hvězd...

Strýcová zvládla na Bostonském maratonu osobák. Běželi i Clintonová a Chára

Mezi pětadvaceti tisíci závodníky ze 120 zemí se v pondělí večer vyjímaly i...

Mezi pětadvaceti tisíci závodníky ze 120 zemí se v pondělí v Bostonu vyjímaly i některé známé tváře. Nejprestižnější maratonské klání si poprvé vyzkoušela i bývalá tenistka Barbora Strýcová, potřetí...

Zemřel hokejista Příplata. Mladému obránci Karlových Varů bylo 19 let

Ve věku 19 let zemřel hokejista Ondřej Příplata.

Karlovy Vary informovaly o tragické zprávě. Ve věku nedožitých dvaceti let náhle zemřel hokejista Ondřej Příplata. Mladý obránce působil v klubu od dětství.

Jaký trest hrozí Bořilovi? Přitížit mu mohou slova, která k rozhodčímu použil

Aktualizujeme
Slávisté Erik Prekop a Jan Bořil během utkání proti Hradci Králové

Poté, co v zápase viděl druhou žlutou kartu, pronesl podle zápisu o utkání směrem k rozhodčímu Daliboru Černému: „Počkej uvnitř!“ Což může zásadně ovlivnit výšku trestu, jaký si z nedělního klání...

23. dubna 2026  14:05,  aktualizováno  14:07

Yamal se zranil při penaltě. Barceloně do konce sezony nepomůže, MS prý stihne

Zraněný barcelonský křídelník Lamine Yamal odchází ze hřiště v utkání se Celtou...

Střelou k tyči s přehledem proměnil pokutový kop, ale ani se neradoval a okamžitě signalizoval směrem k lavičce, že nemůže pokračovat. Barcelonský talent Lamine Yamal si v utkání se Celtou Vigo (1:0)...

23. dubna 2026  10:08,  aktualizováno  14:05

Chodící sportovní laboratoř. Triatlonista opět posunul hranice lidských možností

Vítězné gesto Kristiana Blummenfelta po triatlonu Ironman v americkém Texasu.

Minulou sobotu v texaském The Woodlands vylepšil světové maximum v dlouhém triatlonu. Už zase. Překvapení? Kdeže! Pokud o někom můžete bez váhání říct, že je skutečným „Ironmanem“ současného sportu,...

23. dubna 2026

Zvěstem o stěhování Dynama se v Chomutově diví. Nikdo nás neoslovil, říká majitel

Majitelka Dynama dorazila na krajský úřad k jednání

Fotbalové Dynamo se z Českých Budějovic do Chomutova stěhovat zřejmě nebude. Vedení severočeského klubu v kontaktu s majitelkou Nnekou Ede nebylo a ze spekulací o přesunu je překvapené. Na jihu Čech...

23. dubna 2026  13:59

Real hledá trenéra. Ve Španělsku zmiňují Mourinha, mezi favority je i Klopp

Jose Mourinho povzbuzuje hráče Benfiky.

Sezona ještě neskončila, už teď je nicméně velmi pravděpodobné, že Real Madrid bude v létě měnit trenéra. Kdo ale Álvara Arbelou, jenž mužstvo převzal teprve v lednu, nahradí? V médiích už se...

23. dubna 2026  13:35

Nové angažmá pro reprezentanta Kárníka. Po exotické štaci ho zlákalo Španělsko

Český pivot James Kárník zakončuje na koš Švédska přes Mattiase Markussona.

Basketbalista James Kárník posílí do konce aktuální sezony Gironu. O příchodu českého reprezentačního pivota, jenž naposledy působil v Mongolsku, informoval katalánský klub na svém webu. Ve španělské...

23. dubna 2026  13:24

Žádné další kamery. Roland Garros zareaguje na australský incident Gauffové

Americká tenistka Coco Gauffová se zlobí ve čtvrtfinále Australian Open.

Záběry tenistky Coco Gauffové, která po porážce na Australian Open v zázemí turnaje vzteky mlátila raketou o zem, v lednu obletěly svět a rozpoutaly debatu o soukromí hráčů. Organizátoři...

23. dubna 2026  13:13

Před sérií bychom takový stav brali, hlásil Kondelík. A co dál? Hodit kolaps za hlavu

Jakub Lauko, Vladimír Sobotka a John Ludvig brání pardubickou bránu Romana...

V Třinci prožili nepříjemné déjà vu. Vzpomínáte? V loňském extraligovém finále s Kometou přišli pardubičtí hokejisté ve čtvrtém utkání na ledě soupeře o náskok 3:1 a následně také o stav 2:1 na...

23. dubna 2026  12:50

Je extraliga uzavřená? Baráž ideální není. Bývalý šéf svazu Tomáš Král vysvětluje

Premium
Tomáš Král

Stalo se za prezidenta svazu Tomáše Krále, že extraligu začaly řídit samy kluby prostřednictvím Asociace profesionálních klubů (APK). Soutěž dostaly před čtyřmi lety pod podmínkou, že nikdy nedojde k...

23. dubna 2026

Karviná byla podezřelá i komisi. Šéf sudích volal Wolfovi: Říkali mi, že to není normální

Libor Kovařík, předseda komise rozhodčích FAČR

Další velké jméno, které se skloňuje v souvislosti s aktuální kauzou v českém fotbale. Šéf profesionálních sudích Libor Kovařík hovoří na jaře 2024 s karvinským primátorem a hlavou tamního klubu...

23. dubna 2026  11:19,  aktualizováno  11:36

Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia
Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia

Jemná krémová textura, svěží chuť a univerzální využití v každodenní kuchyni. Redakce eMimina otestovala dva čerstvé sýry s jogurtem od české...

Třineckému gólu ofsajd nepředcházel, říká extraliga. Ukázala záběry z modré čáry

Třinečtí hokejisté se radují z vyrovnání na 4:4.

Šlo o nejvíce sporný moment třetího finále hokejové extraligy. Předcházel třetímu třineckému gólu proti Pardubicím ofsajd, nebo ne? Podle Asociace profesionálních klubů (APK) nikoliv.

23. dubna 2026  11:25

Rallye Šumava Klatovy 2026: program, výsledky, startovní listina, trasa

Simon Wagner a Hanna Ostlenderová na trati Barum rally

Rallye Šumava Klatovy zahájí 24. dubna sezonu mistrovství České republiky v automobilových soutěžích. V našem článku najdete její program, výsledky, přihlášené posádky nebo informace o vstupenkách.

15. dubna 2026  12:43,  aktualizováno  23. 4. 11:20

