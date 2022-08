Kanaďan pro reprezentaci. Mám český pas i českou krev, hlásí Karnik

„Už delší dobu jsme pátrali po hráčích s českými kořeny, protože jsme věděli, že bude potřeba nahradit naturalizovaného Američana Blake Schilba. Ale je velmi složité dostat český pas, potřebujete k tomu nějakou českou stopu,“ vysvětluje manažer reprezentace Michal Šob.

Při pátrání se vedení reprezentace nejprve několikrát dostalo do slepé uličky, až vlastně náhodou natrefilo na Karnika.

„Neobjevili jsme ho přímo my, ale jeden sportovní novinář, který podporuje český basketbal. Kontaktovali jsme ho e-mailem a pak se vše událo v řádu hodin. Druhý den jsme se spojili po telefonu a zasmáli se, jak je svět malý. Bylo hned jasné, že do toho jde. Byl nadšený.“

Rodilý Kanaďan s českým občanstvím James Karnik na tréninku basketbalové reprezentace

A taky udivený, jak sám basketbalista přiznal už v českém reprezentačním dresu na tréninku v Poděbradech.

„Když mě někdy v půlce června poprvé kontaktoval manažer národního týmu Michal Šob, byl jsem hodně překvapený. Nikdy by mě nenapadlo, že by mě někdo mohl takhle objevit,“ líčil s úsměvem Karnik. Zatím v angličtině, byť do tajů češtiny postupně proniká.

„Michalovi jsem hned do telefonu hlásil, že mám český pas i českou krev. Byl jsem nadšený, hned jsem volal dědovi s babičkou. Možná mě sem zkusí přijet i navštívit.“

Právě jeho děda z otcovy strany měl v 60. letech minulého století textilní továrnu ve východních Čechách, ale v roce 1967 se kvůli politickým tlakům rozhodl emigrovat. S manželkou a tehdy šestiletým synem, později otcem Jamese, zamířili do Kanady.

Děda ještě předtím v rodině nastartoval velké sportovní nadšení, když Československo reprezentoval v cyklistice. Jeho syn pak pokračoval v Kanadě, kde se na vrcholovou úroveň prosadil v judu. Dokonce měl jet na olympiádu, o kterou jej však připravilo zranění.

Rodilý Kanaďan s českým občanstvím James Karnik (ve žlutém) se na tréninku basketbalové reprezentace přetlačuje s Janem Veselým.

V momentě, kdy se mu s Kanaďankou narodil James, ale s judem skončil. „Nebyl to sport na zabezpečení rodiny. James ale nějaké judistické geny podědil a jak sám poznamenal, byl to pro něj zajímavý doplňkový sport z hlediska správného padání a třeba i stavění clon,“ poznamenal Šob.

Karnik před měsícem oslavil čtyřiadvacáté narozeniny, krátce předtím ukončil po dvou letech studium na Boston College. V minulé sezoně tam průměroval 10 bodů a 5,4 doskoku na zápas.

V příští sezoně bude hájit barvy Ženevy, byť se ho reprezentace ještě na poslední chvíli snažila zlákat do tuzemské ligy. Hraje pod košem, měří 206 centimetrů a v posledních letech se snaží do svého arsenálu přidat i střelbu zpoza trojkové linie.

K českému týmu se poprvé připojil v úterý v Poděbradech, kde se nejprve seznamoval s novými spoluhráči. Letos v létě ještě do oficiálních utkání nejspíš nezasáhne.

„Je dost možné, že vyběhne teď v Pardubicích na přípravném turnaji, protože to bude možnost ukázat se v zápasech. Budeme ho sledovat a myslím, že je možné, že větší roli dostane v listopadových zápasech při případné absenci některých podkošových hráčů,“ nastínil Šob.

Karnik má totiž v národním týmu na své pozici tvrdou konkurenci v podobě Jana Veselého, Ondřeje Balvína či Patrika Audy. Nicméně se předpokládá, že někteří hráči ukončí po zářijovém mistrovství Evropy, které spolupořádá i Česko, reprezentační kariéru. Případně budou v době reprezentačních oken vytíženi v klubech.

A tak by absence mohl nahradit třeba rodák z Britské Kolumbie, který však v sobě hrdě nosí české srdce.