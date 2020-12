Harden dostal od NBA pokutu za porušení covidového protokolu

NBA nicméně po rychlém vyšetřování oznámila, že Harden porušil hygienická pravidla účastí na pondělní soukromé párty v uzavřeném prostoru. Protokol basketbalistům zakazuje přítomnost v barech či nočních klubech a také na společenských akcích, kde je více než patnáct osob.

Kvůli porušení pravidel proti šíření nemoci covid-19 nebylo jasné, zda bude Harden moci nastoupit ke středečnímu úvodnímu duelu Rockets v sezoně s Oklahomou. Liga nicméně posléze zápas stejně musela odložit, protože tým Houstonu kvůli řadě pozitivních či neprůkazných testů a kvůli preventivní karanténě několika hráčů neměl k dispozici minimální počet osmi basketbalistů.

Jednatřicetiletý Harden se v posledních týdnech poté, co dal najevo přání odejít do Brooklynu, postaral o pozdvižení už poněkolikáté. Na tréninkový kemp před sezonou nastoupil s týdenním zpožděním a odehrál jen dva ze čtyř přípravných zápasů. Portál The Athletic v úterý informoval o tom, že se na tréninku několikrát pohádal se spoluhráči, po jednom z kolegů dokonce mrštil míč.

V dresu Houstonu odehrál Harden posledních osm sezon a pokaždé si vysloužil nominaci do Utkání hvězd. S texaským klubem má smlouvu ještě na tři roky, která mu zajišťuje 133 milionů dolarů. Vedení mu podle ESPN dokonce nabídlo prodloužení kontraktu o dva roky za 103 milionů dolarů.